Посла России вызвали в МИД Таджикистана из-за убийства в школе

МИД Таджикистана сообщил, что вручил послу России в Душанбе Семёну Григорьеву ноту с требованием провести незамедлительное, объективное расследование нападения на гражданина Таджикистана - ученика четвёртого класса школы посёлка Горки-2 в Московской области, в результате которого 10-летний ребёнок погиб. МИД потребовал "привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона". Он также опубликовал заявление, в котором сказано, что нападение было совершено "на почве национальной ненависти". Об этом сообщает "Азаттык. Азия".

Нападение совершил утром 16 декабря ученик девятого класса Успенской школы Одинцовского района Подмосковья. Он распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, ударил его ножом, а затем и набросился с ножом на 10-летнего школьника. В результате полученных ранений ребёнок скончался, сообщили в Следственном комитете. Убитым ребёнком оказался гражданин Таджикистана.

Нападавший был задержан. Все свои действия подросток снимал на камеру. Телеграм-каналы и ряд российских СМИ опубликовали 15-минутный ролик, на котором видно, что он подготовился к атаке в школьном туалете, где оставил муляж взрывного устройства. Затем он начал ходить по классам в поисках одного из учителей, а после этого встретил группу детей с учительницей и спросил у них, кто они по национальности. После этого произошло нападение.

Телеграм-каналы пишут, что за несколько дней до нападения подозреваемый разослал одноклассникам свой манифест под названием "Мой гнев". Это неонацистский текст, автор которого выступает против евреев, мусульман и либералов, пишет "Осторожно, новости". Он также позировал с неонацистской символикой.

Таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди сообщает, что мать убитого школьника Кобилджона Алиева переехала в Россию с двумя детьми несколько лет назад, после смерти мужа. Она работает уборщицей в школе, где учился её сын и где произошло убийство. Сообщается, что 17 декабря Кобилжон должен был уехать в Таджикистан, поскольку у него истекал срок действия паспорта.

Также стало известно, что министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода во время телефонного разговора с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым потребовал, чтобы российская сторона провела полное и тщательное расследование, выявила все причины и привлекла виновных к ответственности.

В свою очередь, Колокольцев заверил, что следствие в России "идёт под строгим контролем, предпринимаются все меры для справедливого расследования". Ранее сообщалось, что совершивший нападение школьник дал признательные показания.