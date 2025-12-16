Подросток с ножом совершил нападение в школе в Московской области

В Московской области ученик одной из школ в Одинцовском районе, в посёлке "Горки-2", пронёс во вторник утром в учебное заведение нож.

Подросток нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался, сообщили в Следственном комитете. О какой школе идёт речь, в ведомстве пока не уточняют.

Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось о ранении охранника и нескольких детей в Успенской школе. Также отмечалось, что нападавший был задержан.

Главное управление МВД по региону подтвердило, что совершивший нападение несовершеннолетний задержан. По данным министерства, нападавший нанёс смертельное ножевое ранение десятилетнему школьнику. Перед этим он распылил газовый баллончик.

Задержанного ученика планируют проверить на вменяемость. Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит круг его знакомств, интересов и соцсети.

О мотивах произошедшего пока не говорится. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и покушении на убийство.