После атак многие НПЗ в РФ остановили или сократили производство

Практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство после ударов украинских беспилотников в последние недели, пишет Reuters.

Как сообщает агентство со ссылкой на два источника в отрасли, знакомых с ситуацией, после украинской атаки в ночь на 20 мая нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово, приостановил работу своей главной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Остановка приведёт к резкому снижению объемов производства, что еще больше усугубит неопределенность в энергетическом секторе России и в сфере поставок топлива, отмечает Reuters.

Ранее из соображений безопасности работу приостановил Московский НПЗ. Украинские беспилотники атаковали его в ночь на 17 мая, по данным агентства, удар нанес заводу лишь незначительный ущерб. После украинской атаки 15 мая была также приостановлена работа Рязанского нефтеперерабатывающего завода, на долю которого приходится почти 5% от общего объема переработки в стране.

Атакованы были уже все НПЗ в Европейской части

Издание "Вот Так" подсчитало, что с начала российского полномасштабного вторжения ВСУ нанесли не менее 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом в 2026 году украинская армия совершила уже 32 атаки, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего с начала войны под удары, как отмечается, попадали Рязанский и Саратовский НПЗ – по 15 атак на каждый, по 12 ударов пришлось на Афипский, Ильский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.

После недавних ударов по Пермскому НПЗ, обращает внимание издание, в европейской части России не осталось крупных нефтезаводов, которые ранее не попадали под атаки. Вне зоны ударов среди таких предприятий остаются только Омский и Ангарский НПЗ за Уралом.

Атака на Ярославль

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали Ярославль. По данным анализа издания ASTRA, вероятной целью ночной атаки стал НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС", который ранее уже подвергался ударам.

Официально о попадании в какое-либо предприятие региона не сообщалось. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об отражении атаки БПЛА.

Из-за беспилотников, как сообщается, вновь закрывали выезд из города в сторону Москвы, как и в ночь на 19 мая, когда беспилотниками была повреждена нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по объектам нефтепереработки в Ярославле, в 700 километрах от украинской территории.

В Москве, как сообщается, из-за опасности беспилотников в ночь на 22 мая ограничивали работу всех четырёх аэропортов - Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Минобороны России заявило о более чем 200 сбитых дронах над разными регионами.