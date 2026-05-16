После атаки дронов произошёл пожар на химкомбинате в Невинномысске

В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошёл пожар на химическом комбинате "Азот", сообщают мониторинговые телеграм-каналы.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что ночью ПВО отражали атаку украинских беспилотников под Невинномысском. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Это как минимум шестая атака на предприятие с начала войны. Ранее завод атаковали в марте и январе 2026 года, а также в декабре, августе и июле 2025 года. После удара в июне 2025 года на территории предприятия были повреждены цех и противодроновая защита, работу завода временно приостанавливали.

Невинномысский азотный завод и "Новомосковский Азот", входящие в "Еврохим", поставляли химические компоненты на завод имени Свердлова в Дзержинске. Эти вещества используются при производстве октогена и гексогена для артиллерийских снарядов.

Также ночью крупный пожар произошел на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах в Татарстане. Местные власти заявили, что погибших и пострадавших нет. Причины возгорания официально не назывались.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами и аннексированным Крымом.

Больше новостей Радио Свобода: