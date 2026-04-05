После атаки дронов в Нижегородской области горят нефтяные объекты

В ночь на 5 апреля украинские беспилотники атаковали Нижегородскую область. По словам главы региона Глеба Никитина, повреждены два объекта ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Возникли пожары.

Кроме того, как заявил Никитин, повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. Есть перебои с электроснабжением.

По данным властей, в налете на Нижегородскую область участвовали 30 беспилотников – их сбили над промышленной зоной Кстовского района.

Ночью беспилотники также атаковали Ленинградскую область. По словам губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили 19 дронов.

Сначала Дрозденко написал о повреждении обломками дронов нефтепровода в районе порта Приморск и "безопасном выгорании из перекрытой трубы". Однако потом заявил, что нефтепровод не поврежден: утверждается, что "вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом".

В последние недели Ленобласть регулярно подвергается налетам дронов. Значительный ущерб нанесен портам Приморск и Усть-Луга и нефтеперерабатывающим заводам.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями, а также Мордовией и аннексированным Крымом.