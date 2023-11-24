В Италии после резонансного убийства принят закон о домашнем насилии

В Италии после резонансного убийства женщины принят закон против домашнего насилия. В среднем, женщины в стране погибают от рук мужчин каждые три дня, передаёт Associated Press.

Тело 22-летней Джулии Чеккетин, завёрнутое в чёрный пакет, обнаружили в канаве у альпийского озера 18 ноября. По данным итальянских СМИ, судмедэксперты обнаружили на теле жертвы 26 ножевых ранений.

Перед этим национальные телеканалы показали кадры убийства Чеккетин, снятые камерой видеонаблюдения на пустынной улице. На видео мужчина догоняет выбежавшую из машины Чеккетин, наносит ей многочисленные удары и затаскивает в автомобиль, оставляя на тротуаре волосы и пятна крови, пересказывает Associated Press. Подозреваемый — партнёр Чеккетин Филиппо Туретто. Он задержан в Германии и ожидает экстрадиции в Италию.

Чеккетин готовилась к празднику: она должна была получить степень по биомедицинской инженерии в Падуанском университете. По словам друзей и родственников убитой, её 21-летний бойфренд возмущался, что она закончит учёбу раньше него и "уйдёт, чтобы реализовать свои личные и профессиональные мечты", пишет Associated Press.

Сестра Джулии Елена предложила провести акции протеста, чтобы привлечь внимание к убийству её сестры и к насилию против женщин в целом. "Фемицид – это не преступление страсти, это преступление власти", – сообщила она в письме местной газете. Убийцы "не больны, они здоровые сыны патриархата", также говорится в письме.

"Минуты шума" прошли в школах, университетах и на сессии итальянского парламента, на котором экстренно приняли законопроект о защите женщин.

Среди прочего он предусматривает "более широкое использование электронных устройств мониторинга", которые обязаны носить сталкеры (люди, навязчиво преследующие другого человека без его согласия), и другое ужесточение профилактических мер. Кроме того, учеников средних школ будут обучать уважительным взаимоотношениям между мальчиками и девочками.