Центр "Насилию.нет" начал работать по всей России

С 1 июня Центр "Насилию.нет" начинает принимать заявки из всех регионов России – обещают помочь очно или онлайн.

Центр оказывает юридическую и психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия, проводит карьерные консультации, а также информирует общество о проблеме. Связаться с Центром можно по телефону, через сайт, соцсети и мессенджеры.

О необходимости расширения работы "Насилию.нет" нарисовал мультфильм, который озвучила певица Монеточка.

Центр призывает поддержать его работу пожертвованиями: с российской карты, на Patreon или в криптовалюте.