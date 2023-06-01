Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Центр "Насилию.нет" начал работать по всей России

Руководительница Центра "Насилию.нет" Анна Ривина

С 1 июня Центр "Насилию.нет" начинает принимать заявки из всех регионов России – обещают помочь очно или онлайн.

Центр оказывает юридическую и психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия, проводит карьерные консультации, а также информирует общество о проблеме. Связаться с Центром можно по телефону, через сайт, соцсети и мессенджеры.

О необходимости расширения работы "Насилию.нет" нарисовал мультфильм, который озвучила певица Монеточка.

Центр призывает поддержать его работу пожертвованиями: с российской карты, на Patreon или в криптовалюте.

  • Центр "Насилию.нет" был создан в 2015 году. Каждый год его волонтёры обрабатывают сотни обращений пострадавших от домашнего насилия. Финансово государство Центру не помогает.
  • В декабре 2020 года Минюст России внёс Центр "Насилию.нет" в реестр иностранных агентов. Его руководительница Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за его поддержку закона против домашнего насилия и сообщества ЛГБТ+.
  • В феврале 2023 года Минюст России объявил "иноагентом" и саму Ривину: по его мнению, она "распространяла негативную информацию о деятельности госорганов", в частности - Минобороны. Ривина оспаривает этот статус в суде.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG