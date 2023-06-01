Центр "Насилию.нет" начал работать по всей России

С 1 июня Центр "Насилию.нет" начинает принимать заявки из всех регионов России – обещают помочь очно или онлайн.
Центр оказывает юридическую и психологическую помощь пострадавшим от домашнего насилия, проводит карьерные консультации, а также информирует общество о проблеме. Связаться с Центром можно по телефону, через сайт, соцсети и мессенджеры.
О необходимости расширения работы "Насилию.нет" нарисовал мультфильм, который озвучила певица Монеточка.
Центр призывает поддержать его работу пожертвованиями: с российской карты, на Patreon или в криптовалюте.
- Центр "Насилию.нет" был создан в 2015 году. Каждый год его волонтёры обрабатывают сотни обращений пострадавших от домашнего насилия. Финансово государство Центру не помогает.
- В декабре 2020 года Минюст России внёс Центр "Насилию.нет" в реестр иностранных агентов. Его руководительница Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за его поддержку закона против домашнего насилия и сообщества ЛГБТ+.
- В феврале 2023 года Минюст России объявил "иноагентом" и саму Ривину: по его мнению, она "распространяла негативную информацию о деятельности госорганов", в частности - Минобороны. Ривина оспаривает этот статус в суде.
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