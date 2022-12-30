После падения сосульки на генерала МЧС возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после падения с крыши сосульки на генерала МЧС Анатолия Елизарова. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на прокуратуру российской столицы. Дело возбуждено по статье о "выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Инцидент произошёл 28 декабря. В результате падения глыбы льда 50-летний Елизаров получил травму головы и был в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Сообщается, что в МСЧ он занимает должность главы департамента оперативного управления ведомства.

С наступлением зимнего сезона в России регулярно происходят случаи падения льда с крыш домов на прохожих. Десятки людей получают тяжелые травмы или погибают. Правоохранительные органы возбуждают дела о "выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", в отношении руководителей управляющих компаний, представителей коммунальных служб и владельцев зданий.