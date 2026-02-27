После переговоров США и Ирана в Женеве звучат заявления о "прогрессе"

В Женеве 26 февраля состоялся очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Роль посредника, как и в предыдущих двух раундах, вновь сыграл Оман. Многие комментаторы называют переговоры, в которых приняли участие спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи, последней попыткой предотвратить масштабный вооружённый конфликт. Соединённые Штаты сосредоточили на Ближнем Востоке крупную группировку и угрожают Ирану ударами в случае, если он не согласится на требования об отказе о своей ядерной программы.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о "существенном прогрессе" на переговорах и о том, что в Вене на будущей неделе продолжатся дискуссии на техническом уровне. В Вене расположена штаб-квартира международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.

О "большом прогрессе" заявил и Арагчи. Издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя США также описало переговоры как "позитивные". Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники при этом пишет, что Иран отверг требования США о полной ликвидации ядерных объектов и передаче всего запаса обогащённого урана. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил "Аль-Джазире", что Тегеран готов заморозить обогащение урана под наблюдением МАГАТЭ. При этом Иран не будет окончательно прекращать обогащение, демонтировать ядерные объекты или передавать США запасы урана. Иран также настаивает на снятии санкций как условии сделки.

Летом прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне тогда заявили, что они были полностью уничтожены. Сейчас власти США заявляют, что Иран пытается восстановить свою ядерную программу. В Тегеране при этом заявляют, что её целью не является обладание ядерным оружием.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что Вашингтон не позволит Ирану завладеть ядерным оружием. Он отметил при этом, что отдаёт предпочтение дипломатии, а не силовым методам.

Спецпосланники Трампа накануне в Женеве провели переговоры не только с Ираном, но и с представителями Украины, а также российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. Трёхсторонней встречи на этот раз не было. По словам президента Украины Владимира Зеленского, она может пройти в ОАЭ в начале марта.