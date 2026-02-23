Стратегический союзник

Газета Financial Times сообщает, что Иран и Россия заключили тайную сделку на 500 миллионов евро. Москва обязуется поставить исламской республике 500 ПЗРК “Верба”, 1500 ракет к ним и прицелы “Маугли-2” для обнаружения самолётов в тёмное время суток. Поставки будут проходить в три этапа с 2027 по 2029 год. Таким образом Иран хочет восстановить свою систему ПВО, пострадавшую во время войны с Израилем в 2025 году.

Информация о сделке была предана огласке во время очередного витка роста напряжения в регионе. США рассматривают возможность ударов по Ирану и уже перебросили в Персидский залив две авианосные группы. Впрочем, окончательного решения пока нет.

США подвергают давлению и других союзников России. Куба находится в морской блокаде и не получает нефть, в американской тюрьме находится Николас Мадуро, экс-президент Венесуэлы, которая также имеет с России договор о стратегическом союзничестве. Из Индии приходят новости о сокращении закупок российской нефти. Ранее страна была одним из крупнейших её импортёров.

О положении стратегических союзников России поговорим с журналистом Никитой Смагиным и нефтегазовым аналитиком Михаилом Крутихиным.



