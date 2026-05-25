"После перемирия они с цепи сорвались". Краматорск под ударом

Последствия очередного российского обстрела Краматорска. 25 мая 2026 года

Репортаж Настоящего времени

Краматорск, который называют "городом-крепостью", остается одним из немногих городов Донбасса, находящихся под контролем Украины. Он расположен довольно далеко от линии фронта, до которой около 15 километров. Но в последние недели Россия еще больше усилила обстрелы и бомбежки Краматорска, и до этого бывшие регулярными.

В понедельник, 25 мая, российские самолеты сбросили на Краматорск пять авиабомб ФАБ-250: под ударом оказались жилые районы и гражданская инфраструктура. Были ранены три человека, повреждены 14 многоэтажных домов, учебное заведение и административные здания. Вечером в тот же день последовал еще один удар, ранения получили пять человек.

В начале мая армия России сбросила на центр города три фугасные бомбы: погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. 18 мая армия России обстреляла Краматорск из РСЗО "Смерч", а 19 мая опять ударила по городу авиабомбами: тогда также погибли и были ранены несколько человек.

На окраине Краматорска во многих дворах можно увидеть обгоревшие после ударов российских беспилотников машины, а на улицах – мемориалы погибшим при обстрелах.

Телеканал Настоящее Время поговорил с жителями Краматорска.

Многие люди в Краматорске с тревогой слушают уверенные обещания российских военных захватить всю территорию Донбасса к осени 2026 года и готовятся к эвакуации. Татьяна уже 11 лет выращивает цветы на клумбе у своего дома в Краматорске. Но, по ее словам, в последнее время у нее все чаще опускаются руки и заниматься цветами нет охоты.

"Иногда выходить ни сил уже нету, ни желания. Потому что я только начну что-то делать – верещит! – возмущается женщина. – Только что-то начну делать – как надо бежать в подъезд! Машины (дроны) постоянно у нас тут бьют, особенно эти "фпвишки" (FPV-дроны) визжат так, что это просто уму непостижимо! А вчера три КАБа так грохнули на Славянске, что мне было слышно. И это каждый божий день!"

"Особенно после (майского) перемирия так они как с цепи сорвались, – подчеркивает Татьяна. – Что они творят? Это нелюди какие-то. Нелюди! Я их с лютой яростью ненавижу! У меня внуку два с половиной года, он так орет при обстрелах, так боится!"

Краматорск, 26 ноября 2025 года

Обстрелов, по словам Татьяны, боится и ее собака, крошечный йоркширский терьер:

"Ей назначили дорогущие успокоительные, человеческие. Я ей их даю третий месяц, но особо толку нет, – рассказывает женщина. – Я из-за этого не могу с ней гулять: она выйдет – и стоит, боится".

Инна, сотрудница зоомагазина в Краматорске, говорит, что покупателей в городе почти не осталось. Но те, кто заходят, берут в основном товары для эвакуации собак и кошек и успокоительные для них.

"Переноски для животных сейчас пользуются очень большим спросом, потому что очень много людей выезжают из города, – рассказывает продавец. – И еще очень хорошо берут успокоительные препараты – для того, чтобы животное нормально переносило переезды. Потому что очень сильные взрывы в городе, и животные получают большой стресс".

Татьяна говорит, что не хочет уезжать из города, потому что здесь ее дом.

"А куда ехать? За что? Кому мы где нужны? – эмоционально спрашивает она. – Это мой дом, я здесь 35 лет живу! Я что, брошу клумбу свою? Хочется жить в своем доме, чтобы все было уже тихо, заниматься своим любимым цветником. Больше ничего не хочу!"

Жители стоят на балконе своей квартиры в здании, поврежденном в результате удара российского беспилотника, Краматорск, Украина, 2 декабря 2025 года

Ситуация в городе критическая, угроза для жителей действительно растет, признает Виталий, главный сержант 93-й бригады ВСУ, дислоцированной на краматорском направлении. Над улицами Краматорска уже висят дроны, а на тротуарах и мостовых можно видеть леску-оптоволокно: именно по ней передается сигнал от оператора к дрону. Украинские военные рассказывают, что российские дроны регулярно атакуют гражданские автомобили. Недавно над Краматорском начали устанавливать антидроновые сети, но они пока не спасают.

"Взять конкретно этот автомобиль, я не знаю, он военный или гражданский, но вы видите, он даже не покрашен в зеленый цвет. Обычный гражданский джип по факту. Разобраться оператору, пилоту, можно было. Но он залетел во двор, не нашел военную машину и ударил первую, которая попалась, – показывает Виталий. – Уже есть такие районы, куда действительно лучше не заезжать. Как минимум какой-то перехватчик видеосигнала в автомобиле должен лежать. И должен лежать дробовик – для того, чтобы попытаться в случае чего хотя бы себя защитить от дрона, или защитить тот транспорт, на котором передвигаешься".

Автомобиль горит возле жилого дома после российской атаки, Краматорск, Украина, 25 мая 2026 года

"Все идет к тому, что ситуация будет ухудшаться. К сожалению, так складывается, что мы всегда какое-то противодействие этому делаем, догоняя врага", – признает военный.

Местная полиция рассказывает, что ее сотрудникам приходится выполнять новую функцию – бороться в городах с дронами. Полицейские подтверждают, что и атаки дронов, и обстрелы со стороны России происходят каждый день, в любое время суток.

"Из разных калибров, тяжелые обстрелы, это и авиация, и РСЗО, и все это Краматорск принимает, – рассказывает Артем Щусь, командир батальона особого назначения. – Про "Шахеды", "Герани", АЗМ-дроны, "Молнии" я уже даже не говорю, потому что это уже на постоянной основе".

Как украинские дроны Sting перехватывают российские "Шахеды" – репортаж Настоящего Времени из Запорожской области
В Краматорске также начали появляться "зубы дракона" – бетонные укрепления в виде пирамид, которые должны остановить бронетехнику. Если российская армия еще ближе подойдет к городу – их выставят для укрепления линии обороны. Также, опасаясь российского наступления, из Краматорска начали эвакуацию памятников. В городской администрации говорят, что это делается для того, что сохранить культурное наследие города. Два уже демонтировали – Тарасу Шевченко и Леониду Быкову. Остался еще памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Несмотря на обстрелы, на улицах Краматорска чисто: коммунальные службы продолжают работать, пока возможно. На дороги даже продолжают наносить разметку.

Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию "терпимой".

"Надо жить в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить, – замечает она. – А на жизнь надо смотреть оптимистически, позитивно".

