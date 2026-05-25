"После перемирия они с цепи сорвались". Краматорск под ударом

Краматорск, который называют "городом-крепостью", остается одним из немногих городов Донбасса, находящихся под контролем Украины. Он расположен довольно далеко от линии фронта, до которой около 15 километров. Но в последние недели Россия еще больше усилила обстрелы и бомбежки Краматорска, и до этого бывшие регулярными.

В понедельник, 25 мая, российские самолеты сбросили на Краматорск пять авиабомб ФАБ-250: под ударом оказались жилые районы и гражданская инфраструктура. Были ранены три человека, повреждены 14 многоэтажных домов, учебное заведение и административные здания. Вечером в тот же день последовал еще один удар, ранения получили пять человек.

В начале мая армия России сбросила на центр города три фугасные бомбы: погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. 18 мая армия России обстреляла Краматорск из РСЗО "Смерч", а 19 мая опять ударила по городу авиабомбами: тогда также погибли и были ранены несколько человек.

На окраине Краматорска во многих дворах можно увидеть обгоревшие после ударов российских беспилотников машины, а на улицах – мемориалы погибшим при обстрелах.

Телеканал Настоящее Время поговорил с жителями Краматорска.

Многие люди в Краматорске с тревогой слушают уверенные обещания российских военных захватить всю территорию Донбасса к осени 2026 года и готовятся к эвакуации. Татьяна уже 11 лет выращивает цветы на клумбе у своего дома в Краматорске. Но, по ее словам, в последнее время у нее все чаще опускаются руки и заниматься цветами нет охоты.



"Иногда выходить ни сил уже нету, ни желания. Потому что я только начну что-то делать – верещит! – возмущается женщина. – Только что-то начну делать – как надо бежать в подъезд! Машины (дроны) постоянно у нас тут бьют, особенно эти "фпвишки" (FPV-дроны) визжат так, что это просто уму непостижимо! А вчера три КАБа так грохнули на Славянске, что мне было слышно. И это каждый божий день!"

"Особенно после (майского) перемирия так они как с цепи сорвались, – подчеркивает Татьяна. – Что они творят? Это нелюди какие-то. Нелюди! Я их с лютой яростью ненавижу! У меня внуку два с половиной года, он так орет при обстрелах, так боится!"

Обстрелов, по словам Татьяны, боится и ее собака, крошечный йоркширский терьер:

"Ей назначили дорогущие успокоительные, человеческие. Я ей их даю третий месяц, но особо толку нет, – рассказывает женщина. – Я из-за этого не могу с ней гулять: она выйдет – и стоит, боится".

Инна, сотрудница зоомагазина в Краматорске, говорит, что покупателей в городе почти не осталось. Но те, кто заходят, берут в основном товары для эвакуации собак и кошек и успокоительные для них.



"Переноски для животных сейчас пользуются очень большим спросом, потому что очень много людей выезжают из города, – рассказывает продавец. – И еще очень хорошо берут успокоительные препараты – для того, чтобы животное нормально переносило переезды. Потому что очень сильные взрывы в городе, и животные получают большой стресс".

Татьяна говорит, что не хочет уезжать из города, потому что здесь ее дом.

"А куда ехать? За что? Кому мы где нужны? – эмоционально спрашивает она. – Это мой дом, я здесь 35 лет живу! Я что, брошу клумбу свою? Хочется жить в своем доме, чтобы все было уже тихо, заниматься своим любимым цветником. Больше ничего не хочу!"

Ситуация в городе критическая, угроза для жителей действительно растет, признает Виталий, главный сержант 93-й бригады ВСУ, дислоцированной на краматорском направлении. Над улицами Краматорска уже висят дроны, а на тротуарах и мостовых можно видеть леску-оптоволокно: именно по ней передается сигнал от оператора к дрону. Украинские военные рассказывают, что российские дроны регулярно атакуют гражданские автомобили. Недавно над Краматорском начали устанавливать антидроновые сети, но они пока не спасают.

"Взять конкретно этот автомобиль, я не знаю, он военный или гражданский, но вы видите, он даже не покрашен в зеленый цвет. Обычный гражданский джип по факту. Разобраться оператору, пилоту, можно было. Но он залетел во двор, не нашел военную машину и ударил первую, которая попалась, – показывает Виталий. – Уже есть такие районы, куда действительно лучше не заезжать. Как минимум какой-то перехватчик видеосигнала в автомобиле должен лежать. И должен лежать дробовик – для того, чтобы попытаться в случае чего хотя бы себя защитить от дрона, или защитить тот транспорт, на котором передвигаешься".

"Все идет к тому, что ситуация будет ухудшаться. К сожалению, так складывается, что мы всегда какое-то противодействие этому делаем, догоняя врага", – признает военный.

Местная полиция рассказывает, что ее сотрудникам приходится выполнять новую функцию – бороться в городах с дронами. Полицейские подтверждают, что и атаки дронов, и обстрелы со стороны России происходят каждый день, в любое время суток.



"Из разных калибров, тяжелые обстрелы, это и авиация, и РСЗО, и все это Краматорск принимает, – рассказывает Артем Щусь, командир батальона особого назначения. – Про "Шахеды", "Герани", АЗМ-дроны, "Молнии" я уже даже не говорю, потому что это уже на постоянной основе".

В Краматорске также начали появляться "зубы дракона" – бетонные укрепления в виде пирамид, которые должны остановить бронетехнику. Если российская армия еще ближе подойдет к городу – их выставят для укрепления линии обороны. Также, опасаясь российского наступления, из Краматорска начали эвакуацию памятников. В городской администрации говорят, что это делается для того, что сохранить культурное наследие города. Два уже демонтировали – Тарасу Шевченко и Леониду Быкову. Остался еще памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Несмотря на обстрелы, на улицах Краматорска чисто: коммунальные службы продолжают работать, пока возможно. На дороги даже продолжают наносить разметку.



Сотрудница коммунального предприятия Руслана называет нынешнюю ситуацию "терпимой".



"Надо жить в чистоте и в добре. Не очень приятно в грязном жить, – замечает она. – А на жизнь надо смотреть оптимистически, позитивно".