Харьков вновь подвергся атаке дронов после полуночи

В ночь на четверг 4 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Издание "Суспільне Харьков" информирует, что взрывов было по меньшей мере три.

Дроны залетели на Харьковщину из Белгородской области РФ, заявили в Воздушных силах ВСУ. В 01:11 военные предупредили о еще одной группе ударных дронов, летящих в направлении Харькова, сообщает УНИАН.

Вечером 3 апреля российские войска ударили по Мерефе Харьковской области, сообщает УНИАН. По предварительным данным, противник применил во время атаки противокорабельную ракету Х-59МК. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате обстрела пострадал один человек.

Вскоре мэр Харьков Игорь Терехов сообщил о троих погибших сотрудниках спасательных служб:

"Уже трое погибших, предварительно - все работники ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов".

Российские военные наносят удары по Харькову практически ежедневно. В марте сообщалось об ударах по крупнейших энергетическим объектам в Харькове и области - ТЭЦ-5 и Змиёвской ТЭС. Они, по сообщениям, получили масштабные повреждения. Электричество в Харькове теперь подаётся по графикам.

В последние дни сообщалось, что российские военные начали сбрасывать на город корректируемые авиабомбы - впервые с 2022 года.

По словам мэра, в городе, несмотря на обстрелы и угрозу блэкаута, остаются около 1,3 миллиона жителей, на несколько сот тысяч меньше, чем до войны. Ни власти, ни военные пока не видят необходимости эвакуации из Харькова. По словам Терехова, слухи об эвакуации распускает российская сторона, "чтобы запугать и заставить нервничать горожан". Мэр заверил, что "паники в городе нет".

Российские войска пытались взять Харьков в первые дни широкомасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года. Впоследствии линия фронта стабилизировалась, а в сентябре 2022 года российские войска отступили за линию государственной границы.