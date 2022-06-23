После пожара в музее Терешковой возбудили дело о поджоге

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту поджога в музее, посвящённом первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Он находится в селе Никульском Тутаевского района, где когда-то жила Терешкова.
Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полиция разыскивает людей, причастных к поджогу.
В ночь на 22 июня пожарная сигнализация сработала в деревянном доме — копии избы, в которой жила семья Терешковой. По предварительной информации, пожар начался в подполье, затем огонь охватил основное помещение дома и по деревянной галерее перекинулся в основное кирпичное здание музея. К шести часам утра , в среду пожар был потушен.
Из людей во время пожара никто не пострадал. Мемориальные вещи, как сообщили в музее, тоже удалось спасти.
- Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, совершившая полёт в космос ещё в 1963 году. После этого она занимала различные должности, как в СССР, так и в России. В 2020 году при обсуждении изменений в Конституции именно Валентина Терешкова официально предложила поправку о так называемом обнулении сроков Владимира Путина, которая теоретически даёт Путину возможность остаться президентом до 2036 года. Эта поправка была принята.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу называл Валентину Терешкову одним из символов России, на которые никому нельзя позволять посягать.
- 85-летняя Терешкова – депутат Госдумы от партии "Единая Россия". В мае городской совет Ческе-Будейовице, краевого центра на юге Чехии, лишил её почетного гражданства города . По сообщению издания Novinky.cz, основанием для этого решения стало то, Терешкова активно поддерживает Владимира Путина и его агрессию против Украины. Публично Терешкова по этому вопросу не высказывалась.
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