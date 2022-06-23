После пожара в музее Терешковой возбудили дело о поджоге

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту поджога в музее, посвящённом первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Он находится в селе Никульском Тутаевского района, где когда-то жила Терешкова.

Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Полиция разыскивает людей, причастных к поджогу.

В ночь на 22 июня пожарная сигнализация сработала в деревянном доме — копии избы, в которой жила семья Терешковой. По предварительной информации, пожар начался в подполье, затем огонь охватил основное помещение дома и по деревянной галерее перекинулся в основное кирпичное здание музея. К шести часам утра , в среду пожар был потушен.

Из людей во время пожара никто не пострадал. Мемориальные вещи, как сообщили в музее, тоже удалось спасти.