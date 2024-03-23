После теракта в "Крокусе" ряд деятелей призвали вернуть смертную казнь

Госдума и Совет Федерации "не могут преодолеть решения Конституционного суда" по вопросу о смертной казни. Об этом написал в телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее – в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле", ставшим крупнейшим по числу жертв в истории России после нападения на школу в Беслане, – ряд политиков и комментаторов с прокремлёвской позицией призвали к тому, чтобы вернуть в России смертную казнь, во всяком случае, по отношению к преступлениям, связанным с терроризмом.

В России сейчас действует бессрочный мораторий на смертную казнь. 19 ноября 2009 года Конституционный суд России принял решение, согласно которому никакие суды в России более не могут выносить смертные приговоры. Он сослался на положение Конституции о том, что смертная казнь существует в России "впредь до её отмены" и что законодательство в целом направлено на её полную отмену.

В действующей Конституции говорится, что "смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей".

В Уголовном кодексе сохраняется возможность назначения смертной казни за ряд преступлений, связанных с убийством людей (при этом статья о терроризме возможность такого наказания не предусматривает), однако суды на практике смертных приговоров не выносят. Глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявлял, что восстановление смертной казни возможно только после принятия новой Конституции.

После теракта в "Крокус Сити Холле", однако, вернуть смертную казнь призвали такие деятели, как лидер ЛДПР и бывший кандидат в президенты Леонид Слуцкий, бывший президент Дмитрий Медведев, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, а также, например, медиаменеджер Тина Канделаки или долгое время не выступавшая публично советник генерального прокурора России Наталья Поклонская. Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни будет "глубоко и содержательно проработана" и будет принято "решение, соответствующее настроениям и ожиданиям общества".

Президент России Владимир Путин на днях, признавая, что в России нет смертной казни, фактически призывал к внесудебным расправам над теми, кого он назвал предателями, - российскими гражданами, воюющими на стороне Украины. Он призвал относиться к ним как к вооружённым преступникам и, соответственно, убивать.