Путин призвал сотрудников ФСБ выявлять "предателей"

Президент России Владимир Путин 19 марта, спустя два дня после выборов, в которых он, по официальным данным, набрал более 87% голосов и был переизбран на пятый срок, выступил на заседании коллегии ФСБ. Значительная часть выступления была посвящена войне в Украине. Помимо прочего, Путин - во второй раз за три дня - выступил с угрозами в адрес воюющих на стороне Украины россиян, назвав их предателями.

"Я прошу, так как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поимённо... Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", – сказал в частности Путин.

На стороне Украины воюют такие добровольческие формирования, как легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и "Сибирский батальон". Утверждается, что они состоят главным образом из граждан России. В последнюю неделю эти подразделения предпринимают активные попытки прорваться на территорию России, на границе идут бои.

Путин во вторник вновь заявил, что российские военные отразили все попытки наступления. Говоря о российских добровольцах, воюющих за Украину, он назвал их "отребьем" и "предателями" и сказал, что "хозяева" "бросают их как пушечное мясо на убой". Независимых данных о потерях сторон в столкновениях на границе нет.

Двумя днями ранее, вечером в воскресенье, после публикации предварительных результатов выборов, Путин также прокомментировал бои на границе и, помимо прочего, пригрозил тем, кого он назвал предателями, смертью. По словам Путина, хотя в России нет смертной казни, к этим людям "всегда" будут относиться как к вооружённым преступникам, которых необходимо убить. Он также сравнил их с власовцами - бойцами Русской освободительной армии, сформированной во время Второй мировой войны в нацистской Германии для борьбы с Красной армией. Большинство руководителей РОА были казнены по приговору советского суда, однако многие рядовые бойцы, осуждённые к лагерям, впоследствии были амнистированы.

В декабре 2022 году Путин уже обращался к сотрудникам органов государственной безопасности с просьбой "жёстко пресекать" действия зарубежных спецслужб и "оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", отмечает "Настоящее время". После этого в России резко выросло число уголовных дел о госизмене и шпионаже. В 2023 году, подсчитали Сибирь.Реалии, как минимум 98 человек обвинили в госизмене, 31 – в шпионаже, 19 – в секретном сотрудничестве с иностранцами. В суды поступило не менее 88 таких дел, и по 50 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Издание отмечает, что это исторический рекорд по уровню репрессий со стороны ФСБ. Правозащитники считают, что реальное число дел может быть гораздо больше, а рост темпов преследования сохранится и в 2024 году.

Ранее по делу о госизмене заочно к пожизненному заключению в России приговорили основателя Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина и бойца РДК Кирилла Канахина.