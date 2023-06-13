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После войны из России уехали около 8,5 тысяч долларовых миллионеров

В 2022 году из России уехали 8,5 тысячи долларовых миллионеров, подсчитала консалтинговая компания Henley & Partners и New World Health.

При этом, согласно её прогнозам, эмигрировать из России должны были на 43% больше – 15 тысяч долларовых миллионеров, или 15% от их общего числа, отмечает "Коммерсантъ". В компании расхождение объяснили тем, что прогноз строился исходя из данных за первые полгода 2022 года. Позже на годовые итоги повлияли санкции, введённые в ответ на вторжение России в Украину, и усложнение переезда для состоятельных людей.

"Западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и ещё больше подтолкнули их к Кремлю. Это увеличивает контроль России над их средствами и поддерживает призывы Путина инвестировать в российский бизнес", – говорила аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук.

Больше всего долларовых миллионеров уехало в 2022 году из Китая – 10,8 тысячи. Наибольший их приток зафиксирован в ОАЭ – 5,2 тысячи.

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