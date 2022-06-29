Сменили климат. Война в Украине и отъезд российских миллионеров

15 процентов российских миллионеров в 2022 году покинут или уже покинули Россию. Крупнейшие сырьевые трейдеры уезжают из Швейцарии в Дубай. Яхты российских миллиардеров, отключив системы отслеживания, перебираются из Европы в порты Турции, ОАЭ и России. Богатство российского происхождения пришло в движение из-за войны с Украиной. Но не только капиталы и их владельцы, связанные с Россией, в 2022 году испытали тягу к перемене мест. Изменившийся в результате введения санкций бизнес-климат в Европе и США вызвал миграционную волну капиталов и крупных состояний. Места новой “прописки” уже ясно обозначились.

В июне крупное международное агентство по организации инвестиционной и бизнес-миграции Henley & Partners (H&P) обнародовало отчет, в котором исход богатых людей из России сравнивается с кровотечением – “hemorrhaging millionaires” :

“Ожидается, что в 2022 году Россия потеряет около 15 тысяч состоятельных людей, что составляет 15% от общего числа миллионеров. Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что развалу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции состоятельных людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства”.

Методика подсчета в этом исследовании базируется на данных миграционных органов, опросах самих уезжающих и на сведениях о покупке недвижимости. При этом выводы сгруппированы для моделирования общемировой картины: какие страны теряют миллионеров, какие становятся наиболее привлекательными для состоятельных людей и их бизнеса. В контексте войны в Украине не является неожиданным тот факт, что Россия и Украина оказались в первой десятке стран, откуда прогнозируется наибольший отток состоятельных резидентов в 2022 году. Также в этой группе “лидеров“ по потерям Китай, Индия, Гонконг, Бразилия, Великобритания, Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.

Россию после нападения на Украину нужно сравнивать с самой Россией, например, в 2021 году. В сентябре 2021 года были опубликованы данные московской Школы управления “Сколково“, согласно которым в России было 297 тысяч долларовых миллионеров – и это уже после ковидного кризиса, до него было больше 310 тысяч. В 2022, по данным H&P, миллионеров уже почти в три раза меньше – чуть более 101 тысячи человек, что сравнимо с 2008 годом. И вот на фоне этого беспрецедентного сокращения общего количества богатых людей в России в 2022 году уедут из страны 15 тысяч из них (15%), а годом ранее выехали из России 5500 миллионеров (2%) – в обоих случаях данные H&P.

Следует ли из цифр, полученных по методике H&P, что Россию покидает бизнес, – это большой вопрос, заметил Николай Усков, редакционный директор российского Forbes: “Не путают ли они просто состоятельных людей, у которых есть возможности, с теми, кто реально переносит бизнесы? Очевидно, что есть некая паника, очевидно, что люди начинают метаться. Но стоит ли за этим исход миллионеров-активных бизнесменов, очень трудно сказать”.

“Не такие заметные, как миллиардеры”

Долларовым миллионером в России в определенный момент времени можно было стать буквально по стечению обстоятельств: две не самые роскошные квартиры в центре Москвы как советское наследство - и формально ты владелец миллионного состояния. Миллионером, например, скорее всего, является владелец локальной сети торговых точек в крупном городе, колбасного цеха или завода по производству пластиковых окон. И если миллионеры-наследники могут провести релокацию своего состояния через продажу недвижимости в России и покупку за рубежом, то производство с собой не заберешь. И даже если миллион долларов кто-либо накопил, заработал, занял, а затем вложил в акции и теперь решил уехать из России - это тоже не тот случай, когда из России уходит бизнес.

Российские миллионеры. Количество и качества Количество обладателей миллиона долларов или больше в России заметно колеблется в годы после кризисов. Но наибольшее падение за прошедший год. Поскольку сейчас курс рубля к доллару вообще величина условная, то и миллионеры - такие же. Можно допустить, что ввиду укрепления рубля количество долларовых миллионеров статистически может вырасти или остаться не ниже, чем до войны с Украиной. Но это не будет реальным индикатором уровня состоятельности. Данные о количестве миллионеров до 2020 года собраны из различных источников ресурсом “Банки. Сегодня”. 2001 – 14000

2007 – 135700

2008 – 97100

2015 – 120000

2017 – 189500

2018 – 200300

2019 – 313000

2020 – 269000

2021 – 297000 (по данным школы бизнеса “Сколково”)

2022 – 101100 (по данным Henley & Partners). А вот так в разные годы российские и зарубежные финансовые аналитики описывали российского миллионера: 2009 год (данные РЭШ и Citi) – это женатый мужчина в возрасте от 45 лет, у него один ребенок в семье, а также он имеет ликвидных активов на сумму от 10 миллионов рублей. Он консервативный инвестор, почти все свои деньги хранит на банковских вкладах и в наличных внутри России. Только 30% из таких людей более-менее активно инвестировали, в основном они стараются лишь удержать свое состояние. Что интересно, уже тогда росла доля женщин среди миллионеров, но связано это было в основном с “щедрыми” мужьями-бизнесменами, которые переписывали часть своего имущества на супругу; 2017 год (данные Wealth Report: Russia) – миллионеру менее 50 лет, он имеет высшее образование, часто и не одно (даже включая MBA или магистерскую степень), у него в среднем трое детей, он почти точно женат, причем первым браком. Миллионер не унаследовал свое состояние – скорее всего, он сделал его в эпоху приватизации, но из России уезжать не планирует (в отличие от своих детей). Как правило, миллионер не вкладывается куда-то за пределами своего бизнеса, он все так же пытается сохранить свой капитал; 2021 год (Тинькофф Инвестиции) – миллионеру в среднем 33 года, он руководитель компании или бизнесмен, имеет высшее образование, состоит в браке и имеет детей (причем наличие детей – признак консервативного инвестора). Живет инвестор в Москве, Санкт-Петербурге или Краснодарском крае, он активно инвестирует и готов достаточно сильно рисковать. Тем не менее, половина портфеля приходится на дивидендные акции, ОФЗ и ETF, остальное распределяется между акциями, фондами и облигациями.

Эти люди не так заметны, как миллиардеры, и они не готовы менять свой образ жизни

По словам Николая Ускова, более крупные формы бизнеса, такие, как коммерческая недвижимость или производственные предприятия, еще сильнее “прикованы” к России. Те владельцы крупного бизнеса, с которыми ему довелось общаться после начала войны в Украине, не поддерживают российское вторжение, но говорят о собственной ответственности за сотни и тысячи работников как о главной причине продолжать вести бизнес в России. Они “не верят в обещанный властями НЭП”, но при этом еще больше, чем прежде, зависят от государства: полагаются на “более бережное отношение” государства к бизнесу, на то, что оно сможет в скором времени проложить альтернативные пути поставок комплектующих для высокотехнологичных отраслей (авиация, транспорт, электроника). “Они сконцентрированы на внутреннем рынке очень сильно. Что не мешает им покупать квартиры в Дубае или в Турции”, – говорит Николай Усков.

Относительно легко переместиться способны бизнесы, которые не обременены оффлайн структурой: онлайн-сервисы, IT-сфера, трейдеры. По наблюдениям Николая Ускова, те состоятельные россияне, которые в начале марта “скупали все подряд” в Дубае или в Турции, - это не те, кто устраивал там судьбу своего бизнеса. Скорее, эти люди пристраивали свои деньги: “Для большинства это была попытка за счет покупки квартиры или дома сохранить привычный образ жизни, не думаю, что там кто-то остался. Эти люди не так заметны, как миллиардеры, и они не готовы менять свой образ жизни. Это в большинстве своем те же, кто последние десятилетия жил между странами, имея дома во Франции, Италии или Испании. Теперь они просто купили еще квартиры в Дубае или Абу-Даби, дома в Турции”.

Когда больше не хочется быть известным как миллиардер Российские миллиардеры - владельцы роскошных яхт стоимостью сотни миллионов долларов “спрятали” их от наблюдения, отключив транспондеры автоматической системы идентификации (AIS). По закону это можно делать только если есть угроза жизни экипажу или пассажирам судна, например, в случае опасности нападения пиратов. Владельцам яхт грозила иная неприятность - арест яхт в связи с введенными против них санкциями из-за войны с Украиной. Отключение системы AIS было незаконным и угрожало безопасности мореходства. Но на данный момент десятки яхт так и числятся пропавшими с радаров. Некоторые удалось обнаружить - все-таки это внушительных размеров роскошные суда, которые попали на глаза очевидцам. Так выяснилось, что яхта Galactica Super Nova, связанная с нефтяным магнатом Вагитом Алекперовым без опознавательных сигналов ушла из Черногории в порт турецкого города Геджек. Quantum Blue, связанная с бизнесменом Сергеем Галицким (основатель сети “Магнит”), также тихо перебралась из Франции в порт Дубая, где стоит рядом с Madame Gu, связанной с попавшим под санкции Андреем Скочем (“Металлоинвест”). Clio, связанная с Олегом Дерипаской (“Русал”), нашлась в российском Адлере. Graceful, связанная с Владимиром Путиным, также отключив транспондер, ушла из Гамбурга в Калининград. Фотографии яхт можно посмотреть здесь.

Многие “незаметные” миллионеры за последние годы обзавелись “инвестиционными” паспортами, кто-то воспользовался основаниями получить израильское гражданство, другие нашли способ получить вид на жительство в какой-нибудь из стран Европы. Теперь, даже испытывая под санкциями всевозможные проблемы с блокировкой карт и счетов, они все равно не отказываются от Европы. “Такие люди не представляют себе жизнь без Италии, Франции, Испании. Никто не бросился продавать своё имущество,” - объясняет Николай Усков и замечает, что для таких россиян странной выглядит риторика власти: почему они живут во Франции, а не в Крыму. “Потому что это часть их образа жизни, с которой они и сейчас не собираются расставаться. И Крым ментально от них гораздо дальше, чем Испания или Франция. Можно, конечно, говорить, что Геленджик не хуже Сан-Тропе, но он хуже. Эти люди продолжат так жить. Несмотря ни на что, те, кто бывал в Куршевеле до этого, были там и в 2022 году, в мае 2022 - были в Каннах на кинофестивале. Они не собираются менять свои привычки. В СМИ попадают истории про сына Дмитрия Медведева, про дочь Сергея Лаврова. Но это же не все”.

Экономика стала производной от политического фактора

“Культурно и ментально Россия - европейская страна, - говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, - даже в массовом потреблении россияне в большинстве своем ориентированы на европейские и американские бренды, они смотрят американское и европейское кино”. Но конечно дело не в кинофильмах или шопинге. Территориально европейский рынок - самый близкий к России, в глобальном масштабе разрушение связей, которые выстраивались десятилетиями, невыгодно каждой из сторон, - отмечает Марсель Салихов. Он употребил слово “обрубаются”, говоря о разрушении экономического взаимодействия с Европой: “Сейчас возводятся формальные и неформальные барьеры, а российская экономика десятилетиями была сильно интегрирована с европейской за счет взаимных поставок, деловых связей. Экономика стала производной от политического фактора”. И в этих обстоятельствах географическая близость значит меньше, чем политическая.

“Недружественные” и не дружественные

Страны Евросоюза, США, Великобритания долгие годы пользовались репутацией надежной гавани, прежде всего для российского или связанного с Россией бизнеса. Большинство из этих стран российские власти теперь внесли в список так называемых “недружественных”. Но обращают внимание на другие юрисдикции богатые люди не только из России. “Все понимают, что санкции - долгосрочная история, - говорит Марсель Салихов, - Трейдинг стал невозможен в рамках европейской юрисдикции [это традиционно были Швейцария и Нидерланды, Амстердам]. Резонно ожидать, что компании будут переводить своих сотрудников в Дубай или Турцию: будет переориентация на другие рынки - Африку, Азию”.

Из Европы в Дубай. Сырьевые трейдеры переезжают Крупнейшие сырьевые трейдеры России, которые базировались в Швейцарии, уезжают из Женевы в деловую столицу ОАЭ, чтобы выйти из-под санкций. По данным Bloomberg: "Роснефть", "Газпром нефть" и "ЛИТАСКО" (подразделение российского энергетического гиганта "Лукойл") ведут переговоры в Дубае, чтобы открыть там свои представительства. Зерновой трейдер “Solaris Commodities”, угольная компания “Suek AG” и “EuroChem Group AG”, торгующая российскими минеральными удобрениями, уже заключили договоры и перевозят офисы.

Согласно данным уже упомянутого исследования Henley & Partners, в десятку стран, куда активно стремятся богатые люди мира, входят ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Понятно, что ни одна из европейских локаций, как и США, для связанных с Россией денег больше не является привлекательной. Из этого списка российские капиталы осваивают теперь Дубай, Абу-Даби (ОАЭ) и Израиль. Николай Усков для России дополняет список Турцией и Мальдивами, а также ближайшими соседями: “Очень большой рост экономик будет у стран СНГ. Именно эти страны примут связанные с Россией бизнесы, которые способны адаптироваться”. И эти страны принимают у себя не только бизнесы, но также личное имущество состоятельных россиян: самолеты , яхты . В последнем случае выбор места очевиден: на Мальдивах, в ОАЭ и в Турции яхту не арестуют под санкциями. По крайней мере, пока эти страны не присоединились к санкциям против России.

Николай Усков полагает, что российским капиталам не стоит ожидать неприятностей по новым адресам: “Я не очень верю, что новые рынки ненадежны - азиатские страны на пространстве бывшего СССР и Ближний восток. У всех этих государств своя позиция, она вряд ли изменится в ближайшее время. Не очень понятно, как долго сохранит Эрдоган свою власть в Турции, но в ОАЭ все стабильно, в Израиле - нормальная демократия, поэтому смена премьер-министров не влияет на позицию страны. Наверно, в азиатских странах бывшего СССР не все так просто (Казахстан сейчас выглядит стабильным, но в январе там были беспорядки). Тем не менее, трудно представить, чтобы эти соседние страны заняли ярко выраженную антироссийскую политическую позицию. Они геополитически обречены беспокоиться о проблеме голода”.

Вид на жительство в Турции - вариант зарабатывать в международной компании, альтернатива работе на российскую компанию в России

Марсель Салихов напоминает, что в любом кризисе есть выигрывающие. Страны, которые принимают бегущие от санкций капиталы, рассчитывают взять свое не только деньгами: “Узбекистан предлагает специальные условия IT-компаниям, Турция рассматривает возможность привлечения интеллектуальной элиты из российских татар, Дубай осуществляет стратегию последнего десятилетия - становится бизнес и логистических хабом международного уровня, притягательным для состоятельных людей”.

Марсель Салихов называет происходящее “сейсмическими сдвигами”, которые касаются всех, не только самых состоятельных: “Российские компании воспринимаются как токсичные. IT-специалисты из России (как и из Беларуси), работавшие на западные компании, вынуждены переезжать, чтобы сохранить работу. Потому что западные компании больше не готовы нанимать работников из этих стран. Успешный аутсорсер понимает, что вид на жительство в Турции для него - вариант зарабатывать, альтернатива работе на российскую компанию в России”.

Часть своей коммуникации с властью бизнесмены всегда прячут - как договорились, о чем, на каких условиях

Сейчас все выглядит так, как будто власти России сквозь пальцы смотрят на все это: релокация части кампаний, стремление большой части специалистов работать вне России. Нет точных данных, сколько профессионалов, деловых, состоятельных людей, фирм уехало из России после начала войны с Украиной из-за санкций. Эксперты предполагают, что в определенных ситуациях такая миграция может устраивать российские власти: если эмигранты создают новые логистические связи, опорные пункты для обхода санкций, продолжают так или иначе работать на Россию вне зоны действия банковских ограничений.

Информация о том, что Россия может ввести запрет на выезд IT-специалистов, не нашла подтверждения в реальных решениях. Николай Усков делится собственными впечатлениями на этот счет: “Не верю, что их посадят в "шарашки". В начале марта было ощущение, что сейчас начнется истерика - как 1937 год - но этого не произошло, и сейчас такого напряжения нет ни со стороны крикунов-пропагандистов, ни со стороны официальных представителей. Но как все обстоит на самом деле - не ясно. Часть своей коммуникации с властью бизнесмены всегда прячут - как договорились, о чем, на каких условиях”.

Но, возможно, спокойствие Кремля объясняется тем, что “экономика ослабевает, но режим Путина крепчает”.

Капиталы из России не утекают. И это проблема

“То, что не удавалось сделать Путину - вернуть деньги в страну, удалось с помощью санкций, - говорит Николай Усков. - Сейчас Россия получает сверхприбыли от экспорта энергоресурсов, но абсолютно не вывозит деньги. И мы не можем сосчитать, сколько людей вывело активы в Россию. Потому что санкционная политика привела к неожиданному результату: люди начинают вытягивать деньги в Россию, и уж точно меньше выводить. Это очевидная вещь. Мы видим, что происходит с рублем, это связано с сокращением вывоза капитала. Но данных пока очень мало, чтобы проанализировать”.

Поставки нефти из России сократились в марте-апреле, в мае-июне объемы восстанавливаются. Президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов объясняет, за счет чего быстро развернулся альтернативный рынок российских нефтепродуктов под санкциями: “Российские компании нашли альтернативные рынки поставок: в Азию, в том числе в Индию. Основной инструмент, за счет которого происходит переориентация, - это большая скидка. Скидка доходила до 30-35 долларов за баррель, сейчас она поменьше. Переработчик закупает сырье со скидкой, а продукты переработки продает по обычной цене. И сырьевые трейдеры тоже, конечно, зарабатывают”.

Может, и до 30 рублей за доллар доживем

Дорогой рубль - это большой риск для экономики. “Но к этому придется привыкнуть, потому что я не вижу, как в этих условиях можно ослабить рубль. Может, и до 30 рублей за доллар доживем - назад в прошлое”, - прогнозирует Николай Усков. Но все-таки главная фобия связанного с Россией бизнеса - это вторичные санкции, которые пока не вводились. Марсель Салихов расценивает такие перспективы как вполне возможные. Если санкции за операции, например, с российской нефтью распространят на трейдинговые структуры, судоходные компании и др., то релокация в Дубай или куда-либо еще вряд ли сильно поможет.

Николай Усков замечает, что по сравнению с началом марта 2022 российская бизнес-среда как будто приняла новую реальность: “Бизнесмены к рискам привычные, риски для них - естественная среда. Сейчас большой паники не наблюдаю. Россия всегда была и остается рискованным рынком, все это понимают. Я думаю, что главный риск - ухудшение санкционной ситуации, введение вторичных санкций”. Экономика теперь - производное от политики.