Госдепартамент предостерёг Китай от возможных поставок оружия России

Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия. Об этом в разговоре с телеканалом NBC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам дипломата, он предупредил о серьёзных последствиях для Пекина в случае начала поставок вооружений Москве главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Они встретились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Встреча в графике Блинкена не анонсировалась.

Об опасениях по поводу продажи китайского оружия российской армии Блинкен рассказал и в интервью телеканалу CBS.

Источники NBC ранее сообщали, что Китай может поставлять России военную форму и бронежилеты для весеннего наступления, но подробностей собеседники телеканала раскрывать отказались.

По данным Bloomberg, США в январе предъявили КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать нелетальную военную и экономическую помощь России в войне Украиной. По словам собеседников агентства, Вашингтон считает, что Пекин хочет помочь России и не является нейтральной стороной.

Китай сообщения о вероятной помощи России пока не прокомментировал.

Встреча Блинкена и Ван И прошла на фоне недавнего скандала с китайским аэростатом-наблюдателем, который попал в воздушное пространство США. Госсекретарь на встрече назвал случившееся безответственным актом и подчеркнул, что такое больше не должно повторяться. В ответ на инцидент с воздушным шаром Блинкен отменил свой визит в Китай, где он должен был встретиться с главой КНР Си Цзиньпинем.

Ван И, комментируя итоги встречи с Блинкеном, отметил, что поведение США близко к истерии. По словам китайского дипломата, Пекин требовал от Вашингтона урегулировать вопрос спокойным образом, но просьбы были проигнорированы и аэростат сбили истребители. Ван И отметил, что сбитое устройство было гражданским и попало в американское воздушное пространство из-за сильного ветра.

Ван И также подчеркнул, что Китай стремится к взаимному уважению и сотрудничеству с США, но Вашингтон видит в КНР как серьёзного геополитического конкурента. Такой взгляд Пекин считает ошибочным, сказал дипломат.

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