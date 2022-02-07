Последнее слово подростка из Канска: "Срок буду отбывать с достоинством"

На суде по делу подростков из Канска, которых обвиняют в обучении террористической деятельности и изготовлении взрывчатки, с последним словом выступил один из обвиняемых - Никита Уваров.



Первый Восточный окружной военный суд огласит приговор по делу в конце недели, до 10 февраля, уточнил Сибирь.Реалии адвокат Владимир Васин.



Последнее слово Уварова публикует "Новая газета". В выступлении Уваров описал свою жизнь, школьное образование в Канске и знакомство с другими обвиняемыми подростками.

Он рассказал, что они обсуждали в Интернете политику, критиковали власти. "Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра и выступают за её благополучие. Теперь же, к сожалению, я на своем опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы", – сказал 16-летний обвиняемый, который ранее провел в СИЗО 11 месяцев.

Он рассказал о первых днях задержания и методах давления на себя и близких со стороны сотрудников спецслужб в следственном изоляторе. Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной": "Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил". Он не признал вину по статье об обучении террористической деятельности.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством" - сказал подросток.



Сторона обвинения запросила Уварову до девяти лет, двум другим обвиняемым — до шести с половиной лет воспитательной колонии. Суд проходит в закрытом режиме.



Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ.



Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего, школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки". Также следствие получило доступ к видео, на которых подростки разводят огонь в заброшенных зданиях и взрывают петарды. После этого их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.