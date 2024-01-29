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Послы ЕС поддержали конфискацию доходов от замороженных активов РФ

Послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для восстановления Украины. Об этом сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины", – говорится в публикации.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, было согласовано создание отдельного счета, на который будут перечисляться доходы от замороженных российских активов.

"Теперь дело за согласованием следующего шага: фактической отправки денег в Украину", – добавил Йозвяк.

Ранее профильный комитет Сената США поддержал проект закона о конфискации замороженных из-за санкций российских активов. Если проект будет принят, США смогут передать эти активы Украине для компенсации ущерба от российской военной агрессии. Если проект вступит в силу, это будет первым случаем, когда США смогут конфисковать активы, связанные со страной, с которой они сами не находятся в состоянии войны.

Москва ранее заявляла, что в ответ на заморозку или конфискацию российских активов за рубежом она может предпринять аналогичные шаги в отношении активов "недружественных стран" в России, которые оценивает в как минимум 288 миллиардов долларов.

  • После введения санкций из-за войны в Украине в США, странах Евросоюза, Канаде и Японии заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов.
  • Большая часть российских активов, попавших под санкции, находится в Европе. Страны Евросоюза пока не разработали юридический механизм их конфискации, но изыскивают возможность передавать в пользу Украины прибыль, которую эти активы продолжают приносить.

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