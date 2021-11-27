Послы РФ и Китая раскритиковали проведение в США саммита демократий

Послы России и Китая в Соединённых Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в которой подвергли критике "Саммит за демократию". Это мероприятие с участием лидеров десятков стран мира пройдёт 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россию, ни Китай участвовать не пригласили.

На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что "затея" с проведением саммита "предпринята американцами в духе менталитета времён холодной войны" и подчёркивается, что Китай и Россия "категорически отвергают этот шаг".

"Демократия не является прерогативой какой-либо страны или группы государств... Её можно реализовывать разными способами, и не существует такой модели, которая подошла бы для всех государств", – пишут послы государств, по многочисленным оценкам западных политиков и неправительственных организаций, таких как Freedom House, являющихся авторитарными. По мнению послов России и Китая, "основным мерилом демократии должен выступать народ" и то, насколько у людей в той или иной стране есть "ощущение удовлетворённости и счастья". Китай в статье назван "всеобъемлющей, целостной социалистической демократией", а Россия - "демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления", причём утверждается, что "поправки к Конституции, принятые в результате референдума (так в тексте, с юридической точки зрения, никакого референдума о поправках не проводилось, было организовано так называемое общероссийское голосование по специально принятому закону - РС) 2020 года, еще больше укрепили демократические институты в Российской Федерации".

Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться "во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека", а также осуждаются так называемые "цветные революции" как "антидемократические". "Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома" - пишут послы, призывая все государства отказаться от использования "дипломатии, основанной на ценностях" и стремиться к "гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства".

Президент США Джо Байден обещал провести мировой саммит демократий ещё во время предвыборной кампании, при этом одной из целей этого мероприятия он называл обсуждение стратегии противодействия авторитарным режимам. В этом контексте упоминались и Россия, и Китай. На саммит приглашены главным образом страны-союзники США, в их числе все страны ЕС, кроме Венгрии, Грузия и Украина, ряд государств Азии, Африки, Латинской Америки.

В пресс-релизе на сайте Белого дома обозначены три основные темы предстоящего саммита: противодействие авторитаризму и коррупции, а также поддержка прав человека. О конкретных шагах, которые будут обсуждать на саммите, пока известно мало. "Немецкая волна", обобщая публикации СМИ о предстоящем саммите, пишет, например, о том, что участники могут взять на себя обязательства принять собственные версии действующего в США "закона Магнитского" как механизма для санкций в ответ на нарушения прав человека.