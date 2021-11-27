Послы РФ и Китая раскритиковали проведение в США саммита демократий

Послы России и Китая в Соединённых Штатах Анатолий Антонов и Цинь Ган опубликовали в соавторстве статью в американском издании National Interest, в которой подвергли критике "Саммит за демократию". Это мероприятие с участием лидеров десятков стран мира пройдёт 9-10 декабря в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена. Ни Россию, ни Китай участвовать не пригласили.
На русском языке статья послов опубликована на сайте посольства России в США. В ней говорится, что "затея" с проведением саммита "предпринята американцами в духе менталитета времён холодной войны" и подчёркивается, что Китай и Россия "категорически отвергают этот шаг".
"Демократия не является прерогативой какой-либо страны или группы государств... Её можно реализовывать разными способами, и не существует такой модели, которая подошла бы для всех государств", – пишут послы государств, по многочисленным оценкам западных политиков и неправительственных организаций, таких как Freedom House, являющихся авторитарными. По мнению послов России и Китая, "основным мерилом демократии должен выступать народ" и то, насколько у людей в той или иной стране есть "ощущение удовлетворённости и счастья". Китай в статье назван "всеобъемлющей, целостной социалистической демократией", а Россия - "демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления", причём утверждается, что "поправки к Конституции, принятые в результате референдума (так в тексте, с юридической точки зрения, никакого референдума о поправках не проводилось, было организовано так называемое общероссийское голосование по специально принятому закону - РС) 2020 года, еще больше укрепили демократические институты в Российской Федерации".
Далее в тексте говорится о том, что нельзя вмешиваться "во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека", а также осуждаются так называемые "цветные революции" как "антидемократические". "Не стоит волноваться о демократии в России и Китае. Правительствам некоторых государств стоило бы задуматься о себе и о том, что происходит у них дома" - пишут послы, призывая все государства отказаться от использования "дипломатии, основанной на ценностях" и стремиться к "гармоничному сосуществованию стран, имеющих различные системы общественного устройства".
- Президент США Джо Байден обещал провести мировой саммит демократий ещё во время предвыборной кампании, при этом одной из целей этого мероприятия он называл обсуждение стратегии противодействия авторитарным режимам. В этом контексте упоминались и Россия, и Китай. На саммит приглашены главным образом страны-союзники США, в их числе все страны ЕС, кроме Венгрии, Грузия и Украина, ряд государств Азии, Африки, Латинской Америки.
- В пресс-релизе на сайте Белого дома обозначены три основные темы предстоящего саммита: противодействие авторитаризму и коррупции, а также поддержка прав человека. О конкретных шагах, которые будут обсуждать на саммите, пока известно мало. "Немецкая волна", обобщая публикации СМИ о предстоящем саммите, пишет, например, о том, что участники могут взять на себя обязательства принять собственные версии действующего в США "закона Магнитского" как механизма для санкций в ответ на нарушения прав человека.
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