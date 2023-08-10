Пособник или жертва? Соцсети спорят об Аркадии Воложе

Резонансная история этой недели - блогеры обнаружили, что на личном сайте сооснователя Яндекса Аркадия Воложа он представлен как "родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель".

Соня Соколова:

Изящным росчерком пера Аркадий убрал из своей биографии всю историю про "первый национальный поисковик России", "первую кнопку Рунета", помощь властям в организации тотальной слежки за пользователями и удушении независимых СМИ.

Не будь как Аркадий.

Вадим Гомзяков:

Поняли?

Человек много лет плотно сотрудничал с ФСБ, выполнял все её заказы, де-факто сдал спецслужбам Яндекс, легитимизировал собой путинский режим.

А теперь - рррраз, и всё, Волож ни при чём.

Теперь он израильтянин из Казахстана.

И вот так же будут становиться "ни при чём" ещё очень и очень многие пособники путинского режима.

Даже гораздо более явные, чем Волож.

Всякие эрнсты, грефы, киселёвы и прочие непременно окажутся жителями дальних стран, обладателями уважаемых паспортов, к тому же имеющими какое-нибудь нероссийское происхождение.

А виновными в том, что сделали (и ещё сделают) все они, будем мы.

Кирилл Гончаров:

Пример Воложа показывает, какая ссыкливая у нас элита и бизнес.

Что Альфа, что Яндекс, господи.

Но даже не это смешно, а то, как взрослые люди считают всех остальных взрослых людей - за идиотов, которых можно одурачить строчкой на сайте или комментарием в интервью: «я с Россией дел не имел, Путина в глаза не видел

Але, чувак, ты архитектор системы, не ври. Будь мужиком, неси ответственность.

Денис Юдин:

Израильский предприниматель родом из Казахстана Волож - очень наглядный пример, как российские элиты будут пробовать соскочить. А всякое чувство вины и прочие прелести коллективной ответственности мы оставим для тебя, юзернейм).

Кирилл Эрлихман:

Самое интересное начнется после краха режима. «Вдруг выяснится», что все эти путинские бизнесмены очень сильно боролись против Путина (портили воздух в его присутствии).

И очень много помогали Украине (вытащат слезливые фото с Украинским флагом в подвале своего дворца и пару донатов гуманитарным проектам с мутных левых счетов предъявят). Но, самое главное, это то, что «весь свой бизнес они построили сами, без помощи бандитского государства». Да и вообще уже много лет не были в России и плохо представляют, где она находится и что в ней происходит.

Алексей Миняйло:

Говорят, "родившийся в Казахстане израильский предприниматель" (тм) Аркадий Волож в английской википедии трёт упоминания о том, что работал в РФ, а редакторы откатывают эти правки.

Википедия, Аркадий Юрьевич, это не Яндекс.Новости, там по щелчку влиятельных людей цензура не прокатывает.

Сергей Беспалов:

Маленькое заявление - я предпочитаю остаться русским, даже не смотря на то, что в нашей части мира за это можно ненароком выхватить по лицу.

Всем этим "гражданам мира" я могу торжественно пообещать, что в будущем они в России тоже не будут иметь никакого отношения - спасибо, что отказались от страны, нам больше достанется.

Возмущены, кстати, не только оппозиционные россияне, но и путинисты.

Антон Красовский:

Вообще, дорогой Аркадий, суть в том, что Россия сотрет тебя легко.

А вот ты Россию — никогда. Даже из своей собственной жизни.

Дмитрий Ольшанский:

Бизнесмен Волож, заработавший здесь несметные миллиарды и куда надо отъехавший, суетливо редактирует свою биографию в интернетах, делая вид, что он, оказывается, казахстанец.

Спортянка Исинбаева, красовавшаяся здесь в военной форме и заседавшая на почетных заседаниях, рассказывает, опять же отъехав куда надо, что она теперь "человек мира", лишь бы пустили на заграничные заседания.

Это потому что они умные. Они точно знают, когда и в какую сторону направить лыжи.

А вот писатель-политик Лимонов, писатель Мамлеев и философ Зиновьев тридцать лет назад вернулись из счастливой Франции в нищую, несчастную и разбойную Россию, где к тому же восторжествовали враждебные им политические идеи, а заодно и война началась.

Вернулись, чтобы жить и умереть дома.

Лимонов - тот несколько позже даже французский паспорт вернул. Неправильно, мол, человеку с другим гражданством тут на что-то претендовать. И надо, значит, пожертвовать этим паспортом, если есть такой выбор.

- Дураки! - сказали бы им Волож с Исинбаевой.

И правда. В отличие от них, таких успешных, эти мертвые русские поехали не в ту сторону.

Но можно посмотреть на все то же самое чуть по-другому.

Бывают моменты, когда разница между людьми - ничтожными и великими людьми - становится такой кричащей, что хочется взять случайную тряпку - и ее, эту разницу, слегка прикрыть.

Слишком уж быстро бегут чьи-то лыжи.

Но другие комментаторы считают, что Волож - не самая подходящая мишень для критики.

Константин Сонин:

Весь русскоязычный интернет смеётся над тем, что на страничке Аркадия Воложа, создателя и владельца Яндекса, больше не упомянута Россия. Написано очень много правильных слов о том, как компания Яндекс уступала нарастающим требованиям российских властей - её поисковик стал мощнейшим инструментом цензуры и т.п.

Всё же хочу повторить то, что уже, кажется, писал. Да, на фоне украинских жертв преступной войны, на фоне городов, разбомбленных путинской сволочью, десятков тысяч убитых людей все российские жертвы Путина и его нечисти - это мелочь. Да, психологически сложно думать про человека, у которого осталось сколько-то миллиардов долларов как про жертву. И тем не менее, Волож и Яндекс - это тоже жертвы Путина и путинского фашизма.

Всё, что делал Яндекс последние годы перед войной по требованию и под давлением властей - это то, что делали бизнесмены всех времён и народов под давлением бандитов. Бандиты приставляли нож к горлу, а бизнесмены отчасти отдавали деньги, отчасти выполняли требования. Да, это правда, что Яндекс в части поисковика и агрегатора новостей докатился ну, если не до "изготовления газовых печей", то до чего-то близкого. Но, конечно, это всё было вынуждено. Яндекс калечил свои бизнесы, сохраняя часть прибыли, но если бы у них была возможность жить без вмешательства, они бы этого не делали.

Да, жалко, что Яндекс как крупная компания и Волож как один из лидеров российского бизнеса не выступили открыто и явно против войны. (Многие сотрудники Яндекса, в том числе руководящие, выступили.) Это грустно, это хуже, чем мой, скажем, идеал крупного российского бизнесмена, но это-то не преступление.

То, что я хочу сказать - правильно ругать и проклинать этих бизнесменов за то, что их бизнес - как часть бизнеса Яндекса - превратилась в итоге бизнес на крови. И тем не менее, проклиная их, не забывайте про бандитов, которые их вынудили.

Александр Богачёв:

Сижу, читаю комментарии про Яндекс и удивляюсь. А почему Яндекс прогибался? А ведь он мог давить на государство! А почему просто не уехал и не вывез всех? А почему войну не осудили? А так как Яндекс прогибался, то и других мочили. И так далее.

Если это не виктимблейминг, то что?

Яндекс (и Волож, как частный случай) ловит такой же хейт как и русские либералы отсюда и далее везде. Раз вы такие умные, прогрессивные и адекватные, то почему вы (на выбор):

— не свергли Путина

— не вышли массово на митинги против войны

— не боролись с государством

— недостаточно боролись, не так боролись

— сотрудничали с государством

— не образец морали, рукопожатности и диссидентства, гордых поз и ярких публичных заявлений?

Примерно как в том анекдоте. Вы нашего сыночка спасли, когда он тонул? А кепочка его где?

Сыночка в данном случае не спасли, но пытались участвовать в спасении, хотя как бизнес были не должны.

То есть люди, которые и так делали больше других, подвергаются критике за то, что не делали ещё больше в ситуации, где многие не делали ничего. И делаются чуть ли не ответственными за происходящее, с которым они боролись больше прочих.

Да, конкретный Яндекс прогнули за последние годы по ряду очень неприятных вещей, и руками тех же самых умных и адекватных стало в том числе делаться зло.

Но это произошло ровно потому, что Яндекс частично начал играть на общественно-политическом поле, обрёл там силу и был БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО БИЗНЕС.

Борис Овчинников:

Последний год с хвостом, условно с февраля, я неоднократно думал о том, как хорошо, что я с 2010-го года не сотрудник Супа (который потом стал частью Рамблера). Как хорошо, что все мои разговоры с Яндексом о работе (а первый был аж 20 лет назад) оказались безрезультатные.

Вы наверное подумали, что я радуюсь тому, что не причастен к деградирующим и прогибающимся IT-компаниям? Нет, я радуюсь тому, что мне потом не пришлось раз за разом решать для себя вопрос: Можно ли продолжать работать в компании или вот эта очередная вынужденная гадость - финальная капля, и надо уходить? Да, гордо встать и хлопнуть дверью конечно красиво - но ведь на другой чаше весов и денег немало (благодаря которым жизнь твоих близких будет лучше), и понимание, что если ты уйдешь, то на твое место придет тот, кто скорее всего спокойно проглотит и куда большие гадости

Я радуюсь даже тому, что судьба меня избавила от персональных решений наемного менеджера. А теперь представьте, что на другой чаше - не зарплата и бонусы еще за несколько лет, а миллиарды долларов, а еще любимая работа и материальное благополучие многих тысяч людей - в том числе и ваших друзей и соратников, и в конце концов судьба и жизнь вашего любимого (к тому же гениального и знаменитого) ребенка. И вот каждый день выбираешь между совестью, принципами с одной стороны, и вот этим всем с другой стороны

Я не утверждаю, что Волож делал правильные выборы (да и наверное правильных, в смысле выигрышных вариантов и не было - но это сейчас постфактум легко признавать). Я о том, что мы везунчики, что большинству из нас не приходилось делать выбор подобного масштаба. И хорошо бы об этом помнить, когда что-то пишем о Воложе и команде Яндекса - команде, которая создала лучшую российскую компанию, а потом вынужденно присоединилась к ее разрушению

Александр Коляндр:

Почему выгодно [отстать] от Воложа, дать ему возможность строить бизнес вне России и помочь вывезти программистов и инженеров.

И вообще, почему надо всячески способствовать эмиграции из России.

У львиной доли жителей России за полтора года заинтересованность в окончании войны должна не только уменьшаться, но и измениться на её молчаливый поддержку.

Экономика не только не рухнула, но растёт, подогреваемая бюджетным расходами на оборону, замещение западного прямого импорта.

Доходы и зарплаты растут, причём, чем беднее житель, тем быстрее растут.

Для деятельных не-нищих жителей больших городов возможности насобтрать денег и активов тоже выросли -- обогащайся!

Убедить среднего жителя России в том, что прекращение войны и освобождение оккупированных территорий им выгодно, сегодня, видимо, почти нереально

Число жертв войны в масштабах страны и при учёте слабости горизонтальных связей - незначительно.

Война становится выгодной в смысле соотношения прибылей и затрат с рисками, для все большего числа жителей.

В этих условиях необходимо всячески способствовать профессиональной эмиграции из России

Эти люди, решившись разменять материальный и социальный комфорт на будущее, на моральные принципы и верность ценностям - актив Запада, если они выедут туда, и неудача России через снижение производительности труда и инфляцию зарплат доя оставшихся

Не важно, считает ли программист и инженер, что "может, не все так однозначно". Если задача победить, а не наказать, а это не всегда одна и та же задача, то он выгоднее на работе в, например, Германии или Британии, а не в России, или Китае с Ираном.

Аналогично и с выводом денег. Не важно, что желающий вывести миллион долларов - бывший сотрудник Первого канала. Важно, что эти деньги тут и работают на Западную экономику, а не на русскую

Если это будет делаться активно и разумно, то русские власти будут вынуждены возвести стену. Пока за них это делают с энтузиазмом восточные и центральные европейцы, и с меньшим, но ради единства, страны к западу от Эльбы до мамой Калифорнии.

А вот стена будет уже крайне раздражать многих в России, своим фактом существования работая против Кремля, при том, что вызовет её политика, тоже работающая против Кремля

Марат Гельман:

О чем я думаю. Вот Илья Переседов перешел из православие в католичество. А Аркадий Волож на своем сайте убрал упоминания о российском прошлом и стал родившимся в Казахстане израильским бизнесменом.

Оба поступка понятны, и чувства стыда за православную церковь благословляющую на убийства и за РФ убивающую я разделяю. Но почему поступок Ильи вызывает радость, а Воложа неловкость?

А по моему все очень просто. Илья обозначил в медиа переход как событие в его жизни, а Аркадий сделал это так, что вроде ничего не произошло.

Мне кажется если бы Волож, ну как Тиньков, например, обозначил свою позицию и сказал что это во многом и есть причина трансформации российского олигарха в израильского предпринимателя - мы бы радовались за него как и за Илью.

PS простая истина, биографию не изменишь, а почему-то не всем очевидна. Можно поменять взгляды, сторону в конфликте, но факты из прошлого нам не подвластны. Они наша ноша. Попытка отказаться от биографии это попытка не нести ответственность за прошлое.

Когда основная часть этого обзора уже была написана, случился новый поворот: Волож выпустил специальное заявление (по ссылке целиком):

Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы.

Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны.

Зет-комментаторы исходят желчью.

Андрей Перла:

Господин Волож никого не удивил. "родившейся в Казахстане израильский предприниматель" никак иначе просто не может себя вести. Теперь с него снимут санкции. Западные. Надо бы изобрести российские санкции для подобных деятелей. Или просто приговоры вроде как Глуховскому...

Александр Пелевин:

Поржал от трогательного антивоенного покаяния Аркадия Воложа. Вроде взрослый чел уже, а не понимает, что если просить "не бейте, хотя бы обоссыте" - и побьют, и обоссут. Это настолько жалко, что я даже не знаю, чо тут еще сказать.

Среди противников войны - смесь скепсиса и сдержанного одобрения.

Фёдор Крашенинников:

Хорошо, что Волож выступил с заявлением, но то, что оно появилось только после комедии с «казахстанско-израильским предпринимателем» наводит на мысль, что бех скандала он бы и дальше предпочел молчать. Но это все домыслы, выступил - и молодец.

Илья Шепелин:

Основателя «Яндекса» Воложа три дня мощно песочили в соцсетях — и в итоге он всё-таки высказался впервые за полтора года о войне) Бывает, что у срачей в твиттере все-таки случаются позитивные последствия)

Нормально, кстати, высказался, прямо — без всяких «я за всё хорошее и против всего плохого, мне жалко всех жертв, но всё очень уж неоднозначно. Высказывание не снимает многие другие вопросы к Воложу, но это уже что-то

Леонид Волков:

Отлично, что выступил. Случилось бы ли это, если бы не публичная кампания критики в связи с его биографией? Кажется, нет; кажется, что эта кампания стала решающим аргументом, который заставил его прервать молчание.

Очень хорошо.

Кристина Астафурова:

Аркадий Волож спустя полтора года выступил «категорически против варварского вторжения России в Украину».

Это что же, получается, белопольтовый трибунал работает? Неужели.