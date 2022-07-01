Посол РФ в Болгарии заговорила о закрытии посольства

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в пятницу, что поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии - после решения болгарских властей о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников дипучреждений.

Ранее власти Болгарии отвергли призыв российского посольства пересмотреть решение о высылке. В заявлении посольства говорилось, что, если решение не будет пересмотрено, посольство в Софии может быть закрыто.

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.

Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России 28 июня. В частности, Болгария высылает советника-посланника России, генконсулов в Варне и Русе, директора культурно-информационного центра. Из генерального консульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал. Всего Болгарию до 3 июля должны покинуть около 200 человек - включая членов семьи высылаемых. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована".

По словам Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. "Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны", – сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Петковым. После этого премьер заявил, что в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.