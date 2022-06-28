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Болгария высылает 70 российских дипломатов и техперсонал мисии РФ

Посольство России в Болгарии, София

Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российской дипмисии.

По словам болгарского премьера Кирила Петкова, сотрудники посольства были уличены в шпионаже. "Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны", - сказал Петков в эфире Болгарского национального телевидения.

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