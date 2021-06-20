Посол России возвращается в Соединённые Штаты

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел утром в воскресенье из Москвы в Нью-Йорк. Он возвращается в Соединённые Штаты после трёхмесячного отсутствия.

В марте он был отозван на консультации в Москву - на следующий день после того, как президент США Джо Байден в телеинтервью согласился с утверждением, что российский президент Владимир Путин - "убийца".

В апреле Москву - после ряда настоятельных рекомендаций российских властей - покинул американский посол Джон Салливан. В Вашингтоне подчёркивали, что он вернётся спустя несколько недель.

Договорённость о возвращении послов была достигнута на саммите в Женеве, где 16 июня встретились Путин и Байден.

Антонов уже в понедельник должен приступить к работе в Вашингтоне. Он сказал РИА Новости, что настроен оптимистично и хочет содействовать построению "равноправных и прагматичных" отношений с США.

Американский посол вернётся в Москву на будущей неделе.

Отношения двух стран продолжают находиться в одной из самых низких точек со времён Холодной войны. Несмотря на возвращение послов, остаются в силе все введённые недавно ограничения на работу дипмиссий, в том числе решение российских властей внести США в список "недружественных государств". Президенты на саммите в Женеве договорились начать диалог о стратегической стабильности и кибербезопасности, однако как он будет выглядеть на практике, пока не ясно.