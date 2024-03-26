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Посол США потребовала от властей РФ освобождения Эвана Гершковича

Посол США в России Линн Трейси в зале суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича (архив)
Посол США в России Линн Трейси в зале суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича (архив)

Во вторник российский суд продлил на три месяца срок предварительного заключения корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного год назад.

Посол США в России Линн Трейси потребовала от властей РФ освобождения корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявив, что Кремль использует его и других задержанных американских граждан в качестве пешек в политической игре.

Российский суд во вторник продлил на три месяца срок предварительного заключения Гершковича. В пятницу исполнится год со дня его ареста по обвинению в шпионаже во время поездки в Екатеринбург. Корреспондент и издание Wall Street Journal, на которое он работал, и правительство США отвергают выдвинутые против него обвинения.

Западные дипломаты утверждают, что Россия стремится создать базу арестованных граждан США, которых можно было бы обменять на россиян, задержанных на Западе.

Среди задержанных в России американцев – бывший морской пехотинец Пол Уилан, арестованный в Москве в 2018 году и приговоренный к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в 2020 году.

"Дело Эвана – это не доказательства, не надлежащая правовая процедура и не верховенство закона. Речь идет об использовании американских граждан в качестве пешек для достижения политических целей, как это делает Кремль и в случае с Полом Уиланом", – подчеркнула Трейси.

Русская служба "Голоса Америки" обращает внимание на то, что и Гершкович, и Уилан отнесены Госдепартаментом к категории "несправедливо задержанных". Вашингтон рассматривает обвинения против них как фиктивные и добивается их освобождения.

Правительство Соединённых Штатов и многие западные страны не в последние годы не рекомендуют своим гражданам посещать Россию.

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