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Журналисту Эвану Гершковичу продлили арест до 30 июня

Гершкович в суде, январь 2024 года
Гершкович в суде, январь 2024 года

Мосгорсуд продлил арест американскому журналисту Эвану Гершковичу до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы.

Гершковича – корреспондента The Wall Street Journal – задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге. По утверждению ФСБ России, журналист по заданию США собирал сведения о предприятии российского военно-промышленного комплекса, составляющие государственную тайну.

Гершкович и The Wall Street Journal отвергают предъявленные обвинения. Издание неоднократно требовало немедленного освобождения журналиста. Белый дом называл обвинения "смехотворными", а президент США Джо Байден характеризовал задержание журналиста как "совершенно незаконное".

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