Посол в ООН: Украина может ужесточить подход к переговорам с РФ

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности ООН 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта по нынешней линии фронта - на фоне расширения дальнобойных ударов по территории России и аннексировананного Крыма. Слова Мельника приводят украинские СМИ.

Представитель Украины отметил, что Киев по-прежнему "готов к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН". При этом, по словам Мельника, терпение Украины "не безгранично". Он отметил, что подходы могут быть изменены в том числе если Совет Безопасности не поддержит в обозримом будущем резолюцию с осуждением российской агрессии. Это маловероятно, поскольку сама Россия обладает в Совбезе правом вето.

Мельник в своём выступлении напомнил о недавних ударах по Москве и вновь призвал Россию покинуть украинские территории.

Украина официально согласилась с прекращением огня по линии фронта вскоре после прихода к власти нынешней администрации США. Мельник подчеркнул, что это согласие стало большой уступкой со стороны Киева. Прекращение огня не означает отказа Украины от своих территорий.

Россия, однако, всё это время не соглашается на прекращение огня. Среди её требований - переход под российский контроль всей Донецкой области, что для Украины неприемлемо.

Российские представители во вторник вновь упоминали о встрече лидеров США и России в Анкоридже в августе прошлого года, где якобы были достигнуты какие-то договорённости по вопросу об Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков в частности заявил, говоря о недавнем саммите "Группы семи" во Франции, что "страны G7 в Эвиане сделали все, чтобы дух Анкориджа был забыт". Сергей Лавров сказал, что "не хочет даже думать" о том, что саммит на Аляске был задуман, "чтобы выиграть время для вооружения Киева", а его заместитель Сергей Рябков отметил, что "в последнее время в линии Вашингтона наблюдаются "элементы дрейфа" от пониманий, достигнутых в Анкоридже". Тем не менее, по его словам, подход России к урегулированию не изменился.

Заместитель представителя США в ООН Дэн Негреа между тем заявил, что Россия "должна заключить сделку" о завершении войны, поскольку "время не на стороне Москвы". По словам американского представителя, Россия несёт потери в размере 40 000 человек в месяц, а её экономика испытывает серьёзное напряжение. Он также осудил последние российские удары по Украине.