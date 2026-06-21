Ушаков: РФ ждёт "победы", а не выполнения договорённостей с США

Россия не ждёт выполнения договорённостей по вопросу об Украине, якобы достигнутых с США в Анкоридже в прошлом году, а ждёт "победы". Об этом в интервью ВГТРК заявил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова цитируют российские агентства.

По словам Ушакова, "одна из сторон" (очевидно, США) "судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договорённости". В чём заключались эти договорённости, он так и не пояснил.

По словам Ушакова, Россия теперь ждёт не реализации договорённостей, а достижения "своих собственных целей".

Ещё несколько дней назад тот же Ушаков, как и глава МИД России Сергей Лавров, не исключали, что так называемые договорённости всё же будут выполнены. При этом Ушаков отмечал, что страны ЕС и Украина нацелены не на их выполнение, а на поражение России. По его словам, это надежды тщетные, поскольку обстановка на фронте якобы складывается в пользу России.

Российские официальные лица заявляли о так называемом духе Анкориджа, или "пониманиях", достигнутых там, в течение многих месяцев после встречи президентов России и США 15 августа. При этом конкретное содержание этих "договорённостей" так и не раскрывалось. Как правило, комментаторы предполагали, что речь могла идти о том, что США поддержали заморозку конфликта и согласились с российским требованием о передаче всего Донбасса под контроль России - с чем не согласилась Украина. Однако сам Дональд Трамп отрицал, что такая договорённости имела место. В Киеве намекали на то, что США оказывают давление на Украину с целью добиться от неё территориального компромисса, однако прямо о требовании уйти с Донбасса не заявлялось.

На саммите G7 во Франции Трамп поддержал заявление, в котором говорится о поддержке Украины и о том, что ситуация на поле боя меняется в её пользу. Ранее представители администрации США говорили, что не отказываются от посреднических усилий, но сейчас переговоры между Украиной и Россией фактически остановились.