Посольство РФ в Лондоне призвало повесить бойцов украинского "Азова"

В официальном твиттере посольства России в Великобритании в пятницу было опубликовано пожелание, чтобы бойцы украинского полка "Азов" были не просто казнены, но непременно повешены. Твит был опубликован спустя несколько часов после гибели в колонии в Еленовке (Донецкая область) десятков украинских военнопленных, в том числе бойцов "Азова", в которой Киев обвиняет Россию.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают позорной смерти" - сказано в твите российского посольства в Лондоне. К нему прикреплена ссылка на видео, опубликованное на ютьюб-канале посольства. В этом видео мужчина и женщина, называющие себя жителями Мариуполя, утверждают, что украинские военные стреляли по ним с территории завода "Азовсталь".

Слова про повешение на видео произносит один из участников сюжета, однако российское посольство никак не обозначило, что речь идёт о цитате и что оно как-то дистанцируется от них. В комментариях под видео многие пользователи сомневаются, что герои сюжета действительно описывают реальные события.

Соцсеть не стала удалять твит российского посольства. Она снабдила его текстом о том, что твит нарушает правила в отношении разжигания ненависти, однако доступ к нему не закрыт, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя твит, назвал Россию "страной-террористом", отметив, что в XXI веке на дипломатическом уровне рассказывать о казни через повешение "могут только дикари и террористы".

В одном из предыдущих постов в твиттере российского посольства гибель украинских пленных в Еленовке названа "новым способом сказать "Героям слава"" - вслед на Минобороны России, посольство обвиняет в обстреле колонии Украину.

"Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. Впоследствии полк был включён в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы "Азова" участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сот их было взято в плен. Впоследствии несколько десятков было обменяно на российских пленных. Российская пропаганда часто упоминает "Азов" в качестве примера якобы процветающего в Украине нацизма.

На территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР", официально имеется смертная казнь. Россия, признавая независимость "ДНР", признаёт и право сепаратистов казнить осуждённых ими людей - в отличие от подавляющего большинства стран мира. На данный момент к смертной казни были приговорены трое иностранных граждан, воевавших в составе Вооружённых сил Украины и взятых в плен. Двое из них - британцы. По так называемому уголовно-исполнительному кодексу "ДНР", смертная казнь осуществляется путём расстрела. Пока ни одной официальной казни сепаратистами совершено не было.