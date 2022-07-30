Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Посольство РФ в Лондоне призвало повесить бойцов украинского "Азова"

Бойцы "Азова"

В официальном твиттере посольства России в Великобритании в пятницу было опубликовано пожелание, чтобы бойцы украинского полка "Азов" были не просто казнены, но непременно повешены. Твит был опубликован спустя несколько часов после гибели в колонии в Еленовке (Донецкая область) десятков украинских военнопленных, в том числе бойцов "Азова", в которой Киев обвиняет Россию.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают позорной смерти" - сказано в твите российского посольства в Лондоне. К нему прикреплена ссылка на видео, опубликованное на ютьюб-канале посольства. В этом видео мужчина и женщина, называющие себя жителями Мариуполя, утверждают, что украинские военные стреляли по ним с территории завода "Азовсталь".

Слова про повешение на видео произносит один из участников сюжета, однако российское посольство никак не обозначило, что речь идёт о цитате и что оно как-то дистанцируется от них. В комментариях под видео многие пользователи сомневаются, что герои сюжета действительно описывают реальные события.

Соцсеть не стала удалять твит российского посольства. Она снабдила его текстом о том, что твит нарушает правила в отношении разжигания ненависти, однако доступ к нему не закрыт, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя твит, назвал Россию "страной-террористом", отметив, что в XXI веке на дипломатическом уровне рассказывать о казни через повешение "могут только дикари и террористы".

В одном из предыдущих постов в твиттере российского посольства гибель украинских пленных в Еленовке названа "новым способом сказать "Героям слава"" - вслед на Минобороны России, посольство обвиняет в обстреле колонии Украину.

"Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. Впоследствии полк был включён в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы "Азова" участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сот их было взято в плен. Впоследствии несколько десятков было обменяно на российских пленных. Российская пропаганда часто упоминает "Азов" в качестве примера якобы процветающего в Украине нацизма.

На территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР", официально имеется смертная казнь. Россия, признавая независимость "ДНР", признаёт и право сепаратистов казнить осуждённых ими людей - в отличие от подавляющего большинства стран мира. На данный момент к смертной казни были приговорены трое иностранных граждан, воевавших в составе Вооружённых сил Украины и взятых в плен. Двое из них - британцы. По так называемому уголовно-исполнительному кодексу "ДНР", смертная казнь осуществляется путём расстрела. Пока ни одной официальной казни сепаратистами совершено не было.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG