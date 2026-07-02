Посольство РФ в Швеции сообщило о новом нападении на дипмиссию

Посольство России в Швеции сообщило об очередном нападении на территорию дипрпедставительства в ночь на четверг с использованием квадрокоптеров.

Инцидент, как утверждается, произошёл около двух часов ночи. "Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на нашу территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства", - говорится в сообщении дипмиссии.

Произошедшее российская сторона расценила как "не просто провокацию, а откровенную попытку запугивания ".

В сообщении дипмиссии также отмечается, что "подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер", а местные правоохранительные органы "лишь формально фиксируют атаки". "К каким-либо результатам расследование этих провокаций, счет которым идет уже на десятки, более, чем за два года так и не привело", - утверждают в российском посольстве в Стокгольме.

Реакция властей Швеции пока не приводится.

Об одном из аналогичных происшествий сообщалось в мае 2025 года, когда на территорию посольства России в Стокгольме была сброшена емкость с краской. МИД России заявлял о намерении направить шведской тороне ноту протеста, призвав Швецию "обуздать своих ультрас".

Шведское королевство входит в число основных союзников Киева, которые помогают Украине обороняться в условиях полномасштабного российского вторжения.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Украина заключила со Швецией новое соглашение о закупке 16 боевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном двустороннее сотрудничество в области обороны.





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