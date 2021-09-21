Посольство РФ: заявление Лондона о "третьем участнике" безосновательны

Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами, заявили во вторник в посольстве РФ в британской столице. Как сообщил "Интерфакс", в посольстве назвали "смехотворным" заявление британской стороны о прибытии и выезде "некоего лица" из Великобритании.

В посольстве подчеркнули, что "российская сторона по-прежнему

открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных

ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически

мотивированного "назначения" виновных".

Британская прокуратура ранее во вторник выдвинула в отношении

россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на

бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018

года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя

Сергея Федотова.

Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервнопаралитическое вещество "новичок" против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.



В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не

будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская

конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.