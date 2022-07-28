Узбекистан призвал своих граждан осторожно выбирать работу в РФ

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало узбекских трудовых мигрантов осторожно выбирать работу в России. Об этом сообщает Радио Азаттык.

"Некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей", — говорится в сообщении агентства.

В ведомстве напомнили, что по статье уголовного кодекса Узбекистана за наёмничество грозит от пяти до 10 лет тюрьмы.

О том, что жителей Узбекистана и Кыргызстана вербуют через соцсети на войну с Украиной на прошлой неделе сообщал общественный фонда "МедиаХаб". Организация рассказала, что в соцсетях стали появляться объявления о вербовке жителей стран Центральной Азии в российскую "частную военную компанию Вагнера" под видом набора работников в ЧОП в регионах России.