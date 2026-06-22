Посредники заявили о согласовании США и Ираном "дорожной карты"

Катар и Пакистан опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, который прошёл 21 июня. В заявлении говорится, что встреча прошла в "позитивной и конструктивной атмосфере" и "достигнут обнадёживающий прогресс, включая создание механизма для дальнейших технических переговоров".

По итогам встречи стороны создали Комитет высокого уровня, который будет осуществлять надзор за переговорным процессом. Подотчётные ему рабочие группы будут заниматься вопросами ядерной программы и санкций, а также мониторингом реализации меморандума о взаимопонимании и разрешением споров. Комитет, как утверждается, уже согласовал дорожную карту по достижению финального соглашения в течение 60 дней.

Кроме того, стороны договорились о создании линии связи, которая, как отмечается, предназначена для "предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения судоходства в Ормузском проливе", а также о формировании координационного центра для обеспечения соблюдения прекращения военных действий в Ливане.

Технические переговоры по всем вопросам будут продолжаться до конца недели в Бюргенштоке.

С американской стороны в переговорах принимали участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран на переговорах представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. В переговорах участвовали посредники из Пакистана и Катара высокого уровня.

Аббас Арагчи после публикации заявления Катара и Пакистана отметил, что их "неустанные посреднические усилия" привели к "значительному прогрессу в деле прекращения войны в Ливане". "Отменены пошлины на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые замороженные активы, а также запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана. Первое настоящее испытание: группа по урегулированию конфликта в Ливане", – написал он.

Представители США пока официально не комментировали итоги переговоров. Ранее Вэнс заявлял о достигнутом прогрессе.

Переговоры проходят после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании, в котором говорится в частности о прекращении боевых действий и организации в течение ближайших 60 дней переговоров для достижения окончательных договорённостей, в том числе об Ормузском проливе и иранской ядерной программе.

Иран угрожал вновь перекрыть Ормузский пролив в связи с тем, что Израиль, как утверждают в Тегеране, не выполняет условия соглашения о прекращении боевых действий в Ливане. Израиль в свою очередь обвиняет в нарушениях режима прекращения огня группировку "Хезболла", поддержанную Ираном и признанную террористической в США и Израиле (в ЕС таковой признана только военизированная структура "Хезболлы").