Вэнс прибыл в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 21 июня прибыл в Швейцарию, где, как ожидается, он примет участие в переговорах с иранской делегацией при участии посредников из Пакистана и Катара.

Переговоры пройдут в городе Бургеншток. Сообщалось о прибытии представителей Ирана, а также стран-посредников. Накануне переговоры оказались под угрозой после того, как военное командование Ирана объявило о перекрытии Ормузского пролива в ответ, как оно заявило, на израильские обстрелы Ливана. Вэнс, однако, перед отлётом из США заявил, что пока нет никаких признаков того, что Иран действительно вновь начал препятствовать прохождению судов через пролив.

Иранскую делегацию возглавляет руководитель парламента Мохаммад Галибаф, в ней также глава МИД Аббас Арагчи. В американской делегации также спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они прибыли в Швейцарию ранее. Также в Швейцарию прибыли премьер Пакистана Шехбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунир - ключевые посредники.

По словам Вэнса, переговоры могут продлиться не один день и сосредоточатся на двух вопросах - о ядерной программе Ирана и о ситуации в Ливане.

Подписанный на неделе сторонами меморандум предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, где Израиль противостоит радикальной группировке "Хезболла" (признана террористической в США и Израиле, в то время как в ЕС террористической признано только её военное крыло, но не политическая партия), а также даёт 60 дней на переговоры о ядерной программе. В течение этого времени Ормузский пролив должен оставаться открытым.