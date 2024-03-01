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Поставки российских гражданских самолетов сдвинулись на два года

Самолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100

Программа по поставке отечественных самолетов, которые должны заменить машины западного производства, сдвигается на два года: с 2024 года на 2025–2026 годы. Об этом сообщили Минпромторг и госкорпорация "Ростех".

Речь идет о всех гражданских проектах – МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 и "Байкал". По данным газеты "Коммерсант", авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные сроки, а их характеристики не соответствуют изначально заявленным.

Издание приводит в пример пассажирский самолет МС-21, масса которого увеличилась на 5,75 тонны по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и западные двигатели. Собеседники газеты считают, что это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета. При таком увеличении массы дальность полета при максимальной коммерческой загрузке сократится. По мнению источника "Коммерсанта", без снижения массы самого самолета и его систем достижение плановых летно-технических характеристик будет невозможно.

В "Ростехе", комментируя проблемы с МС-21, заявили, что "финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года".

"Коммерсант" оценивает стоимость программы поставки отечественных самолетов в "сотни миллиардов рублей".

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