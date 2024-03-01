Поставки российских гражданских самолетов сдвинулись на два года

Программа по поставке отечественных самолетов, которые должны заменить машины западного производства, сдвигается на два года: с 2024 года на 2025–2026 годы. Об этом сообщили Минпромторг и госкорпорация "Ростех".

Речь идет о всех гражданских проектах – МС-21, SJ-100, Ту-214, Ил-114 и "Байкал". По данным газеты "Коммерсант", авиапромышленность не успевает испытать самолеты в установленные сроки, а их характеристики не соответствуют изначально заявленным.

Издание приводит в пример пассажирский самолет МС-21, масса которого увеличилась на 5,75 тонны по сравнению с предыдущей версией, в которой использовались иностранные компоненты и западные двигатели. Собеседники газеты считают, что это произошло за счет применения отечественного композита и новых систем самолета. При таком увеличении массы дальность полета при максимальной коммерческой загрузке сократится. По мнению источника "Коммерсанта", без снижения массы самого самолета и его систем достижение плановых летно-технических характеристик будет невозможно.

В "Ростехе", комментируя проблемы с МС-21, заявили, что "финальный облик полностью импортозамещенного самолета будет сформирован во второй половине текущего года".

"Коммерсант" оценивает стоимость программы поставки отечественных самолетов в "сотни миллиардов рублей".