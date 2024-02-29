Глава "Ростеха" сообщил о переносе сроков серийных поставок МС-21

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил об очередном переносе сроков начала серийных поставок нового российского пассажирского самолета МС-21. Сроки сдвинули на 2025–2026 годы.

Чемезов сказал об этом журналистам перед ежегодным посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию. Гендиректор "Ростеха" отметил, что испытания самолёта ещё не завершены.

"Аэрофлот" ожидал первые шесть машин в конце 2024 года, пишет РБК.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". В конце 2021 года самолёт получил базовый сертификат типа в Росавиации, однако, тогда речь шла об использовании иностранных двигателей и импортного сырья для крыла. После введения в 2022 году санкций за войну в Украине сроки поставок новых российских самолетов перенеслись.

Путин в четверг в послании парламенту заявил, что к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. "Предстоит обновить парк авиакомпаний за счет отечественных самолетов. Слишком много покупали за границей, а свое не развивали", - отметил Путин.