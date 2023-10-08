Пострадавшему от пыток предъявили новое обвинение и не освободили

Заключённому Руслану Лемову за день до освобождения из колонии предъявили новое обвинение в организации массовых беспорядков. Лемов Должен был выйти на свободу 9 октября, но по новому обвинению его отправили в СИЗО. Ранее он добивался привлечения сотрудников правоохранительных органов к суду за пытки заключённых, которые привели к их бунту.

Акция протеста заключённых в ангарской ИК-15 прошла в апреле 2020 года. Арестанты вскрыли себе вены, жаловались на избиения, пытки и сексуализированное насилие со стороны сотрудников колонии. Бунт был подавлен силами ОМОН, СОБР и сводного отряда ФСИН. На его участников были заведены новые уголовные дела о дезорганизации деятельности колонии. Осуждённых вывезли в другие учреждения ФСИН.

Правозащитник Пётр Курьянов считает, что новое дело против Лемова может быть местью со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Лемов принципиально добивается в суде выделения материалов о привлечении к уголовной ответственности сотрудников СИЗО, которые два дня заходили в камеру и видели его связанного и избитого, но мер не принимали", - сказал Курьянов.

Руслан Лемов ранее сообщал, что в апреле 2020 года его пытали, требуя признательных показаний об участии в бунте в ангарской колонии. Также он проходит потерпевшим по делу о сексуализированном насилии.

Как сообщает издание "Сибирский экспресс", обвиняемыми в пытках считаются сотрудничавшие с администрацией СИЗО-1 Владимир Махмудов и Денис Голиков.