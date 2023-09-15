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ЕСПЧ присудил Азату Мифтахову 26 тысяч евро за перенесённые пытки

Азат Мифтахов в суде

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить политзаключённому Азату Мифтахову 26 тысяч евро. Эта сумма – компенсация физического и морального вреда за пытки, которые применялись к Мифтахову при задержании в 2019 году.

Мифтахов – лишь один из рассмотренного в ЕСПЧ 14 сентября дела "Козаев и другие против Российской Федерации". Истцы по делу сообщили о пытках, которые применялись к ним российскими правоохранительными органами при задержаниях и арестах. Всего по делу проходят 11 потерпевших.

Суд постановил удовлетворить их претензии. Каждому назначена компенсация в размере 26 тысяч евро. Общая сумма, которую Россия должна выплатить пострадавшим, – 286 тысяч евро.

Мифтахов и другие потерпевшие вряд ли смогут получить назначенные выплаты. 16 сентября 2022 года Россия вышла из европейской конвенции о правах человека и больше не исполняет решения ЕСПЧ. Однако суд счёл возможным рассмотреть дело, поскольку правонарушения, о которых в нём говорится, были совершены ещё до выхода России из юрисдикции ЕСПЧ.

  • Московский математик, аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан в феврале 2019 года по обвинению в хулиганстве и приговорён к шести годам колонии. По версии следствия и суда, он и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было. Мифтахов сообщал, что показания против себя он дал под пытками.
  • С учётом времени, проведённого в СИЗО, Мифтахов вышел на свободу 4 сентября и сразу после этого был арестован по новому делу об "оправдании терроризма".
  • Россия была исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за начала военного вторжения в Украину. В ответ Москва решила не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня.

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