ЕСПЧ присудил Азату Мифтахову 26 тысяч евро за перенесённые пытки

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить политзаключённому Азату Мифтахову 26 тысяч евро. Эта сумма – компенсация физического и морального вреда за пытки, которые применялись к Мифтахову при задержании в 2019 году.

Мифтахов – лишь один из рассмотренного в ЕСПЧ 14 сентября дела "Козаев и другие против Российской Федерации". Истцы по делу сообщили о пытках, которые применялись к ним российскими правоохранительными органами при задержаниях и арестах. Всего по делу проходят 11 потерпевших.

Суд постановил удовлетворить их претензии. Каждому назначена компенсация в размере 26 тысяч евро. Общая сумма, которую Россия должна выплатить пострадавшим, – 286 тысяч евро.

Мифтахов и другие потерпевшие вряд ли смогут получить назначенные выплаты. 16 сентября 2022 года Россия вышла из европейской конвенции о правах человека и больше не исполняет решения ЕСПЧ. Однако суд счёл возможным рассмотреть дело, поскольку правонарушения, о которых в нём говорится, были совершены ещё до выхода России из юрисдикции ЕСПЧ.