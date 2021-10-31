Потерянная возможность? Россия на конференции по изменению климата

В шотландском городе Глазго на фоне массовых протестов и проливного дождя открылась конференция ООН по изменению климата. Наблюдатели говорят заранее, что она обещает быть провальной.

25 тысяч делегатов из 200 стран в течение 13 дней будут решать, как спасти планету от глобального потепления. 100 тысяч протестующих будут требовать сокращения углеродных выбросов, улучшения состояния океанов, немедленного перехода к использованию возобновляемых источников энергии. 10 тысяч полицейских будут пытаться поддерживать порядок на улицах.

Глазго, бывший индустриальный гигант, когда-то считавшийся вторым по значимости городом Британской империи, сейчас далек от былой славы. Местные коммунальные службы не справляются с уборкой, сказывается нехватка персонала в связи с пандемией COVID-19.

И пока власти пытаются улучшить имидж города забавными видеороликами, на которых засняты участники форума, пробующие блюда национальной кухни – от хаггиса, блюда из бараньих потрохов, до жареных в тесте батончиков Mars, крупнейший город Шотландии встречает гостей переполненными мусорными баками, нашествием крыс и астрономическими ценами на ночлег.

Но больше всего репутацию Глазго может подпортить тщетность усилий, ради которых затевался саммит: соглашение о сокращении выбросов парниковых газов, по мнению экспертов, скорее всего, не будет достигнуто и Глазго останется в истории как город "упущенной возможности".

В идеале по итогам конференции участники должны подписать соглашение, предусматривающее, что все страны берут на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году. Если этого не будет сделано, то миссия форума будет провалена. Времени для того, чтобы удержать повышение глобальной средней температуры ниже 2 градусов, уже не осталось. Но многие эксперты обращают внимание на то, что мировые лидеры не смогут договориться и цель достигнута не будет, поскольку три из четырех крупнейших стран-загрязнителей – Китай, Россия и Индия – не поддерживают такой подход. Россия и Китай ориентируются на 2060 год, а Индия пока свою позицию не озвучила.

Торг уместен?

– Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться, – заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в октябре 2021 года.

Изменения температуры действительно сложно отрицать. Температура в российской части Арктики уже повысилась по меньшей мере вдвое, и это имеет серьезные последствия.

В преддверии саммита Министерство экономического развития РФ подготовило новую версию стратегии низкоуглеродного развития страны. Основной сценарий предполагает рост выбросов на 0,6 процента до 2030 года, одновременно с ростом поглощающей способности экосистем. Углеродной нейтральности Россия достигнет, согласно проекту, к 2060 году. Это стало самой амбициозной климатической целью за всю историю России. Однако то, как страна намерена выйти на этот показатель, вызывает критику и большие сомнения.

Россия уже не отрицает, но еще не всецело принимает проблему

Эксперты из аналитической организации Climate Action Tracker, которая следит за выполнением климатических обязательств различных стран, считают целевые установки России в рамках Парижского соглашения "совершенно недостаточными".

– Хорошо, что Россия, наконец, присоединилась к мировым усилиям по борьбе с изменением климата, – отмечает информационное агентство Bloomberg. – Это важный шаг вперед, то есть Россия уже не отрицает, но еще не всецело принимает проблему. Ее действия скорее похожи на торг.

Американский журнал Time пишет, что "вполне может оказаться, что приоритет России не столько в борьбе с изменением климата, сколько в изменении нарратива о том, насколько быстро и в какой степени государства должны сократить свои выбросы парниковых газов".

Экономика России серьезно зависит от эксплуатации углеводородов, таких как нефть, газ или уголь, которые производят эмиссии. Это крупнейший мировой экспортер природного газа, а продажи ископаемого топлива составляют 36 процентов бюджета страны, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития.

Сокращение выбросов и уход от ископаемого топлива составляют угрозу как российской экономике, так и ее влиянию на геополитическом уровне, отмечает The Wall Street Journal. "Сама эволюция внешней политики России последних 20 лет была построена на использовании позиции страны как ведущего производителя ископаемого топлива в мире, на одном уровне с США и Саудовской Аравией, – цитирует газета Канданс Рондо, директора программы Future Frontlines в New America Foundation в Вашингтоне. – Стабильные цены на топливо поддерживают бюджет и помогают выплачивать пенсии. Это основа поддержки военно-промышленного комплекса. И это чуть ли не единственный источник постоянного дохода в стране".

Россия не может позволить себе отказаться от добычи газа и нефти также потому, что инвестиции в альтернативные источники ничтожно малы. Тот же Китай, являющийся главным загрязнителем воздуха в мире, активно развивает инновации, став крупнейшим мировым производителем электромобилей и солнечных батарей.

Даже если Россия действительно намерена сократить свои выбросы парниковых газов до нуля в 2060 году, не совсем понятно, насколько Кремль будет привержен этой стратегии. Предполагается, что к 2030 году выбросы будут сокращены на 70 процентов уровня 1990-х годов. На бумаге это выглядит внушительно, но, по словам экспертов, смысла не имеет, поскольку после распада СССР в 1991 году последовал период деиндустриализации. Таким образом, в ближайшие годы выбросы скорее могут увеличиться.

Директор программы "Климат и энергетика" российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин назвал российскую стратегию выхода к 2060 году на углеродную нейтральность "политической декларацией".

"Но хорошо уже то, что эту задачу включили в повестку, – цитирует его газета The Washington Post. – Мы можем подвергнуть сомнениям некоторые другие аспекты этой стратегии, но пока это уровень политических деклараций и концепций, это уже является большим шагом вперед для России".

Второй газовый фронт

Делегацию России в Глазго возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук в компании министра экономического развития Максима Решетникова. По словам Решетникова, Россия будет продвигать в Глазго три основных посыла: "технологическая нейтральность", то есть возможность признания "зелеными" всех источников энергии, формально подпадающих под это определение, включая атомную; признание поглощающей способности лесов; взаимное признание результатов климатических проектов, так называемых "углеродных единиц".

Заявления, которые делает Россия, зачастую звучат как ширма

Что касается признания атомной энергии "чистой", здесь у России есть союзники. Но заявления о том, что российские леса помогут нейтрализовать "несколько миллиардов [метрических] тонн выбросов углекислого газа" вызывают сомнения. Климатологи называют эту цифру нереалистичной и говорят, что такие заявления подрывают доверие к обязательствам об углеродной нейтральности.

– Заявления, которые делает Россия, зачастую звучат как ширма, – считает профессор норвежского Института им. Фритьофа Нансена Анна Корпоо, занимающаяся вопросами российской климатической политики. "Надо говорить, что ты что-то делаешь, – добавила она, – но тут же возникает другой вопрос: является ли это что-то конкретным?

Конкретные действия России несложно проследить. Москва не стала присоединяться к выдвинутой США и ЕС инициативе по снижению выбросов метана к 2030 году почти на треть; выступила с возражениями против предложений Евросоюза о введении пограничного углеродного налога, который предусматривает взимание платы за импорт углеродоемкой продукции – то есть стали, алюминия, цемента, удобрений и электричества; Россия также открыла "второй газовый фронт" (имеется в виду участие России в так называемом "зеленом переходе" Китая: из-за сокращения выбросов, Китай ограничивает работу угольных электростанций и планирует переходить на другие источники энергии – Прим.РС).

Новый газопровод мощностью 50 млрд куб.м газа в год будет доставлять в Китай вдвое больше сырья. Это в дополнение к двукратному увеличению поставок угля, в чем Китай особенно остро нуждается на фоне ухудшения отношений с текущим поставщиком, Австралией.

– Укрепляя наше стратегическое партнерство, Китай и Россия смогут успешно противостоять попыткам подавить и разделить две страны, создать сопротивление для обеспечения международной справедливости и правосудия, – заявил китайский лидер, комментируя сделку. Видимо, в рамках этого единого фронта против США и Европы, председатель политбюро коммунистического Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин отказались от присутствия на форуме. Оба лидера прислали свои видеообращения, но в дискуссиях принимать участия не будут.

Усилить давление

– Нам жизненно необходимо не допустить потепление выше 1,5 градусов. Это значит, что нужно сокращать использование ископаемых видов топлива, – говорит Кевин Андерсон, профессор в области энергетики и изменения климата университета Манчестера. – Правительства должны сделать усилие и выработать решение, но, судя по всему, вероятность этого довольно низкая.

Это всеобщее ожидание. Теоретически, саммит в Глазго может привести к серьезным изменениям в нашей жизни – от ограничения на продажу автомобилей с дизельными двигателями до запрета на использование газовых котлов для обогрева жилищ. Потепление климата планеты Земля происходит из-за выбросов парниковых газов – последнее десятилетие стало самым жарким в истории ведения наблюдений, и правительства согласны, что настало время действовать.

В 2015 году все страны-участницы согласились принять серию мер, направленных на удержание потепления "значительно ниже" 2 градусов по Цельсию, в идеале на уровне 1,5 градуса – чтобы избежать экологической катастрофы. Именно это закреплено в Парижском соглашении, согласно которому страны должны прекратить выбросы парниковых газов к 2050 году. Но конкретные шаги шесть лет назад прописаны не были, и каждая страна разрабатывает собственный план в меру своих возможностей.

Поскольку возможности у всех разные, страны-участницы будут говорить об экологической справедливости и кто за нее должен платить. По мнению развивающихся стран – это должны быть богатые страны, которые больше загрязняют окружающую среду, заставляя беднейшие нации пожинать последствия изменения климата.

Тысячи активистов хлынули в Глазго в преддверии саммита, чтобы потребовать немедленных действий со стороны мировых лидеров. Борцы за экологическую справедливость, представители коренных народов и защитники прав человека используют форум, чтобы заключить альянсы и координировать свои действия со сторонниками, чтобы и в будущем можно было оказывать влияние на политиков. Среди них – шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прибыла на центральный вокзал Глазго в ореоле рок-звезды. Толпа сторонников провела на вокзале митинг и встретила ее восторженно.

Ближайшие две недели Глазго ожидают демонстрации и забастовки, баррикады и самодельные блокпосты в рамках акции гражданского неповиновения.

Мы должны занять позицию и добиться выполнения обещаний

– Мы своими глазами видим результат изменения климата с 2016 года, и в СМИ об этом говорят больше, – говорит Кевин Андерсон из университета Манчестера. – Наводнения, засуха и миграция тому доказательство. Неудивительно, что люди стали больше возмущаться.

Накануне саммита Британская телерадиовещательная корпорация БиБиСи опубликовала традиционный опрос, сделанный по ее заказу. Более 30 тысяч человек в 31 одной стране приняли участие в опросе. Он показал, что жители большинства стран хотят, чтобы их лидеры принимали жесткие меры по борьбе с изменением климата и этот показатель существенно вырос по сравнению с 2015 годом. Кроме России, где он упал с 50 процентов до 38.

– Мы больше не можем ждать, когда мировые лидеры начнут действовать. Они за 30 лет ничего не сделали. Нужны инициативы снизу, которые задействуют широкие слои общества: молодежные движения и так далее, – подытоживает Кевин Андерсон. – Мы должны занять позицию и добиться выполнения обещаний. Мы должны надавить на политиков. Поможет ли это? Кто знает. Но давление необходимо усилить.