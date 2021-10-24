Темная экология. Эфир в 18:05.

Эпидемия коронавируса и климатические катаклизмы последних лет снова сделали природу непредсказуемой и опасной. Мы избавляемся от иллюзий Эпохи Модерна о том, что можем познать и преобразовать природу, и об этом говорит такая новая дисциплина, как "темная экология".

Насколько необратимо мы изменили планету? Смогут ли на ней жить будущие поколения? И можно ли исправить наши отношения с природой? В гостях у Радио Свобода – Александр Вилейкис, философ, сотрудник ТюмГУ. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы