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Археология. Будущее

Темная экология. Эфир в 18:05.

Будем ли мы снова бояться природы? Об этом рассуждает философ Александр Вилейкис

Эпидемия коронавируса и климатические катаклизмы последних лет снова сделали природу непредсказуемой и опасной. Мы избавляемся от иллюзий Эпохи Модерна о том, что можем познать и преобразовать природу, и об этом говорит такая новая дисциплина, как "темная экология".

Насколько необратимо мы изменили планету? Смогут ли на ней жить будущие поколения? И можно ли исправить наши отношения с природой? В гостях у Радио Свобода – Александр Вилейкис, философ, сотрудник ТюмГУ. Эфир в 18:05.

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