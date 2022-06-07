Поток российских туристов в турецкую Анталью сократился на 72%

За первые пять месяцев 2022 года Анталью, популярный турецкий курорт, посетили 367,8 тысячи российских туристов против 1,3 миллиона за аналогичный период в 2019 году. Сокращение туристического потока составило около 72% по сравнению с последним допандемийным годом. Это следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР считают, что причина столь значительного провала — геополитика и санкции. Аналитики отметили, что в январе 2022 года наблюдалось восстановление туристического потока: Анталью посетило на 16% больше россиян по сравнению с январём 2019 года. Затем началось резкое падение. В феврале на турецком курорте побывало на 12% меньше россиян, чем в феврале 2019 года, а в апреле — уже на 81% меньше.

Согласно отчёту Росстата за первый квартал 2022 года, общее количество туристических поездок в Турцию сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, притом что с 15 апреля по 21 июня 2021 года большинство рейсов в Турцией были отменены из-за всплеска в стране заболеваемости коронавирусом.