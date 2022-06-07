Поток российских туристов в турецкую Анталью сократился на 72%

За первые пять месяцев 2022 года Анталью, популярный турецкий курорт, посетили 367,8 тысячи российских туристов против 1,3 миллиона за аналогичный период в 2019 году. Сокращение туристического потока составило около 72% по сравнению с последним допандемийным годом. Это следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР считают, что причина столь значительного провала — геополитика и санкции. Аналитики отметили, что в январе 2022 года наблюдалось восстановление туристического потока: Анталью посетило на 16% больше россиян по сравнению с январём 2019 года. Затем началось резкое падение. В феврале на турецком курорте побывало на 12% меньше россиян, чем в феврале 2019 года, а в апреле — уже на 81% меньше.
Согласно отчёту Росстата за первый квартал 2022 года, общее количество туристических поездок в Турцию сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, притом что с 15 апреля по 21 июня 2021 года большинство рейсов в Турцией были отменены из-за всплеска в стране заболеваемости коронавирусом.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Турция почти сразу осудила российское вторжение, однако ни к каким санкциям против России не присоединилась. Анкара пытается стать основным посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой, параллельно критикуя действия НАТО, членом которого она является.
- В ответ на вторжение России в Украину многие компании ушли с российского рынка. Платёжные системы Visa и MasterCard ограничили работу с российскими клиентами. Россияне не могут использовать свои карты за границей и оплачивать ими иностранные сервисы. В начале июня Ростуризм сообщал, что карты российской платёжной системы "Мир" принимают "почти во всех отелях Турции".
- По данным Росстата, в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года количество поездок, целью которых россияне называли туризм, увеличилось на 50,2% и составило 3,4 миллиона. Больше всего выросло число путешествий в Таиланд (3420%), Венгрию (2300%) и Египет (2170%).
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