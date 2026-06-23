"Потом еще добил ее камнем". Отпущенные на войну серийные убийцы возвращаются

25 мая 2026 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 29-летнего военнослужащего российской армии Артема Бучина к пожизненному лишению свободы за двойное убийство. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве бывшей жены и ее семилетней дочери от первого брака. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Два года назад он так же изнасиловал и убил случайную прохожую. Из колонии его выпустили, потому что он подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт. А потом вернулся.

"Небось, неправильно себя повела"

28 августа 2022 года Бучин, во версии следствия, встретил на улице 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину, которая спросила у него дорогу. Он решил ее проводить.

– Он до этого с женой Катей поругался. Ушел под утро со злости. У нее дома в это время оставалась компания друзей. Я тогда еще думала, что, не будь у нее дома гостей, убитой была бы она сама – он ее пытался при всех придушить, и до этого она жаловалась на побои. А так он выместил свою злость на незнакомой девушке, которая совершенно случайно подвернулась под руку, – говорит родственница Серебренниковой Ольга (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – Катя в итоге даже его виновным не посчитала. Жалела убийцу!

Подробности того убийства в поселке Чусовом (население – около 44 тысяч) Пермского края многие помнят до сих пор.

– Он сначала задушил ее, потом изнасиловал и после еще добил камнем "чтобы наверняка"! – восклицает Ольга. – На суде он заявил, что его "переклинило" из-за контузии в армии. Еще приплел смерть матери, хотя она умерла за год до этого. И самое ужасное, что не только Катя его оправдывала. Соседи некоторые тоже: "Ну, небось, неправильно себя повела". Хотя к тому времени это было не первое преступление – до удушения медсестры в августе он сидел в колонии за грабеж, только в мае вышел, в августе – новое [преступление]. У нас какое-то странное отношение к жизни человека – Ну вот, можешь довести, не так себя подать, убьют тебя. Ничего не стоит как будто.

В феврале 2023 года Бучину присудили 20 лет колонии, хотя прокурор просил для него пожизненный срок.

– Он отсидел всего полгода из 20 лет! Завербовался на "СВО" через "Вагнер", там был ранен. Его помиловали и полностью освободили! Еще и денег дали. Он почти сразу с госпиталя приехал в Чусовой. Прибежал к Кате. Как мы ее отговаривали! Не послушала, – говорит Ольга. – День в день с тем убийством, только два года спустя, он все-таки убил ее. И Настеньку не пожалел.

В 2023 году, уже после первого убийства, совершенного Бучиным, его жена Екатерина подала на развод. А 28 августа 2024 года бывшие супруги выпивали и поругались. Как говорил позже Бучин, "из-за курения".

– Якобы она дала ему пощечину, он разозлился и начал душить ее. Но я так думаю, что как обычно он ей стал предъявлять из-за ревности – это его обычная выдуманная тема для ссор была. На крики прибежала 7-летняя дочь Кати, Настя – ее Артем тоже задушил. Их тела когда нашли, головы были замотаны скотчем. А на похоронах – лица у обеих были фиолетовые, – говорит Ирина, соседка убитой . – В тот день [убийства] наша соседка Елена видела его с младшим сыном (их общему с Екатериной сыну исполнилось три года, имя мальчика родные не хотят публично озвучивать – СР). Мальчик был очень тихий, даже приторможенный. А Бучин очень возбужденный, сказал, что Катя приболела, поэтому сына увозит. Он, как всегда, заказал такси. Как вернулся с "СВО", он деньги просто транжирил – каждый день бытовую технику покупали, катались на такси, почти каждый вечер – пьяные компании. А в день убийства, говорят, он отвез сына к бабушке своей и поехал в сауну. И там куролесил три дня, пока его наконец не задержали.

Соседи говорят, что пожизненный срок, назначенный сейчас серийному убийце, их совсем не успокоил.

– Я знаю семью Юлии (мать убитой в 2022 году Татьяны Рекутиной – СР), им с отцом – каково было, когда этого убийцу первый раз освободили? Он тут разгуливал у них на глазах – специально издевался. Он не то, что не извинился, он и постановление суда не исполнил – какие 3 миллиона компенсации? Даже 100 тысяч родителям убитой не выплатил. А они его рожу наблюдали. Хотя парни местные пытались его напугать – то из бара выкинут, то не пустят в магазин. Но ему хоть бы что – а им из-за того, что он военный – прилетало, – говорит соседка Ирина. – Ну как вы думаете, не боимся мы после такого? Ему же закон не писан, он как военный под прикрытием государства всех подряд может мочить. А нас, кто возмущался, тем более. Сейчас опять контракт подпишет и придет мстить. Некоторые же из нас против него [на суде] выступали. Теперь боимся, что и нас рядком похоронят, следом за Татьяной, Катериной и Настей. Их же на соседних участках похоронили, 200 метров.

"Убийца матери живет рядом, нападает"

"Жила-была женщина. Всех кормила, за всеми убирала", – примерно так описывают характер и судьбу 48-летней Гутины Мырсановой, матери троих детей из Якутска, ее родные.

– 20 лет она вытаскивала своего мужа, полицейского, из запоев, выпроваживала его пьяных коллег и родственников из дома, где они пили прямо на глазах у детей. Растила детей фактически в одиночку, строила дом, записанный на мужа. В итоге этот муж ее отблагодарил – убил жестоко и извращенно. И ему за это ничего! Война смыла всю вину! Сейчас живет по соседству, травит и детей, и родных, которые им помогают, – говорит родственница убитой Амаана.

Она до сих пор с ужасом вспоминает подробности той ночи с 7 на 8 января 2024 года.

– Баанньа, а по-русски Иван, кошмарил всю семью все 20 лет их жизни с Гутиной. Он бывший полицейский и любые ее жалобы спускались на тормозах его же коллегами. В тот день он квасил с одним таким коллегой, тоже бывшим полицейским. И вечером, и ночью продолжили. Гутина наготовила, а он цеплялся – то не так приготовила, то не так подала. Она каждый раз спускалась со второго этажа, все это выслушивала, – вспоминает Амаана. – В какой-то момент, среди ночи уже, муж позвал ее вниз – младший их 10-летний сын, будто чувствуя что-то, отговаривал ее идти. Она пошла и он начал избивать ее на глазах у своего гостя. Тот даже не вступился. Потом она вернулась наверх, а этот урод поднялся наверх, изнасиловал ее, избил и стащил вниз. Продолжил бить на глазах у второго полицая. Бросил под елкой. Гутина еле-еле, теряя сознание, вызвала полицию и скорую. И они даже приехали! Но Мырсанов убедил их, что это ложный вызов и "все в порядке". Гутина несколько часов умирала от кровоизлияния в мозг на полу под новогодней ёлкой.

Смертельным медэксперты назвали" удар в волосистую часть головы: в теменной области огромная гематома – след от смертельного удара твердым тупым предметом".

По словам друзей Гутины, дети настолько привыкли к пьяным дебошам отца, что последние несколько лет перестали реагировать.

– Они надевали шумоподавляющие наушники, иначе не уснешь. Он каждый день выпивал, а когда выпивал – орал. Поэтому момент, когда он начал убивать жену, дети не слышали. Только наутро поняли, когда увидели мать уже мертвой внизу, – говорит подруга погибшей Далаана. – Младший тогда еще не понял, что мама мертва. Он на цыпочках прокрался на первый этаж, увидел ее лежащей на полу, и быстро вернулся к себе. В гараже в это время Мырсанов решал, что делать дальше. Тело Гутины к тому моменту уже окоченело.

Вызвать полицию, по словам родственников убитой, бывшему полицейскому пришлось, потому что в дом стали стучать соседи, которые зашли в гости.

– Только к обеду [скорую и полицию] вызвали. Когда Гутину в спецмешок убирали, пришлось положить вместе с покрывалом из натуральной овчины, которое Гутина сшила своими руками. Потому что она на нем лежала, и оно было все в крови. Гутина была вся синяя от побоев. Рот ее был полон крови, – говорит Амаана. – А этот урод дал показания, что в 9 утра он якобы делал ее трупу искусственное дыхание! А она уже окоченела к тому времени!

В августе 2024 года Якутский городской суд признал экс-полицейского виновным в побоях, приведших к смерти, и назначил 9 лет колонии строгого режима. Затем Мырсанов подал апелляцию, но Верховный суд Якутии увеличил срок до 10 лет колонии строгого режима. Однако через месяц он подписал контракт с Минобороны и вышел на свободу.

– Сначала пытался дезертировать, потом списали по состоянию здоровья. Он не был тяжело ранен, мы так и не поняли, почему его списали. Калек на костылях не списывают, гонят обратно на фронт, а этого – пожалуйста, - возмущается Амаана. – Мы подозреваем, что дал взятку. Иначе никак. Он же здоров. Он вернулся, поселился в соседнем бараке у родного брата и продолжает кошмарить детей. Недавно напал на старшую дочку, ей 16 лет, возвращалась из школы. Еле успела заскочить в дом. Полиция реагирует как обычно: "Приходите, когда убьют". А он ведь опять убьет. У него ноль моральных принципов – пытается отжать у родных детей дом, который Гутина строила в том числе на детские выплаты, маткапитал. И который он на суде публично обещал отдать детям и не претендовать. Сейчас там с младшими, Максимом и Аленой, живет сын Гутины от первого брака, Мичил. Ему уже 29 лет. Он оформил опеку над младшими сестрой и братом. Но этому уроду мало убить их мать, он пытается дальше портить им жизнь. Он держит в страхе всю округу. Продолжает пить и ввязываться в драки. Орет, что "он тут закон". А так как он военнослужащий, все вынуждены обходить его стороной, связываться боятся. Когда уже это все закончится?!