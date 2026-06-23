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Общество.Сибирь

"Потом еще добил ее камнем". Отпущенные на войну серийные убийцы возвращаются

Убийца Артем Бучин во время следственного эксперимента
Убийца Артем Бучин во время следственного эксперимента

25 мая 2026 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 29-летнего военнослужащего российской армии Артема Бучина к пожизненному лишению свободы за двойное убийство. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве бывшей жены и ее семилетней дочери от первого брака. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Два года назад он так же изнасиловал и убил случайную прохожую. Из колонии его выпустили, потому что он подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт. А потом вернулся.

"Небось, неправильно себя повела"

28 августа 2022 года Бучин, во версии следствия, встретил на улице 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутину, которая спросила у него дорогу. Он решил ее проводить.

– Он до этого с женой Катей поругался. Ушел под утро со злости. У нее дома в это время оставалась компания друзей. Я тогда еще думала, что, не будь у нее дома гостей, убитой была бы она сама – он ее пытался при всех придушить, и до этого она жаловалась на побои. А так он выместил свою злость на незнакомой девушке, которая совершенно случайно подвернулась под руку, – говорит родственница Серебренниковой Ольга (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – Катя в итоге даже его виновным не посчитала. Жалела убийцу!

Подробности того убийства в поселке Чусовом (население – около 44 тысяч) Пермского края многие помнят до сих пор.

Первая жертва Артема Бучина Татьяна Рекутина
Первая жертва Артема Бучина Татьяна Рекутина

– Он сначала задушил ее, потом изнасиловал и после еще добил камнем "чтобы наверняка"! – восклицает Ольга. – На суде он заявил, что его "переклинило" из-за контузии в армии. Еще приплел смерть матери, хотя она умерла за год до этого. И самое ужасное, что не только Катя его оправдывала. Соседи некоторые тоже: "Ну, небось, неправильно себя повела". Хотя к тому времени это было не первое преступление – до удушения медсестры в августе он сидел в колонии за грабеж, только в мае вышел, в августе – новое [преступление]. У нас какое-то странное отношение к жизни человека – Ну вот, можешь довести, не так себя подать, убьют тебя. Ничего не стоит как будто.

В феврале 2023 года Бучину присудили 20 лет колонии, хотя прокурор просил для него пожизненный срок.

– Он отсидел всего полгода из 20 лет! Завербовался на "СВО" через "Вагнер", там был ранен. Его помиловали и полностью освободили! Еще и денег дали. Он почти сразу с госпиталя приехал в Чусовой. Прибежал к Кате. Как мы ее отговаривали! Не послушала, – говорит Ольга. – День в день с тем убийством, только два года спустя, он все-таки убил ее. И Настеньку не пожалел.

В 2023 году, уже после первого убийства, совершенного Бучиным, его жена Екатерина подала на развод. А 28 августа 2024 года бывшие супруги выпивали и поругались. Как говорил позже Бучин, "из-за курения".

Екатерина Серебренникова
Екатерина Серебренникова

– Якобы она дала ему пощечину, он разозлился и начал душить ее. Но я так думаю, что как обычно он ей стал предъявлять из-за ревности – это его обычная выдуманная тема для ссор была. На крики прибежала 7-летняя дочь Кати, Настя – ее Артем тоже задушил. Их тела когда нашли, головы были замотаны скотчем. А на похоронах – лица у обеих были фиолетовые, – говорит Ирина, соседка убитой . – В тот день [убийства] наша соседка Елена видела его с младшим сыном (их общему с Екатериной сыну исполнилось три года, имя мальчика родные не хотят публично озвучивать – СР). Мальчик был очень тихий, даже приторможенный. А Бучин очень возбужденный, сказал, что Катя приболела, поэтому сына увозит. Он, как всегда, заказал такси. Как вернулся с "СВО", он деньги просто транжирил – каждый день бытовую технику покупали, катались на такси, почти каждый вечер – пьяные компании. А в день убийства, говорят, он отвез сына к бабушке своей и поехал в сауну. И там куролесил три дня, пока его наконец не задержали.

Соседи говорят, что пожизненный срок, назначенный сейчас серийному убийце, их совсем не успокоил.

– Я знаю семью Юлии (мать убитой в 2022 году Татьяны Рекутиной – СР), им с отцом – каково было, когда этого убийцу первый раз освободили? Он тут разгуливал у них на глазах – специально издевался. Он не то, что не извинился, он и постановление суда не исполнил – какие 3 миллиона компенсации? Даже 100 тысяч родителям убитой не выплатил. А они его рожу наблюдали. Хотя парни местные пытались его напугать – то из бара выкинут, то не пустят в магазин. Но ему хоть бы что – а им из-за того, что он военный – прилетало, – говорит соседка Ирина. – Ну как вы думаете, не боимся мы после такого? Ему же закон не писан, он как военный под прикрытием государства всех подряд может мочить. А нас, кто возмущался, тем более. Сейчас опять контракт подпишет и придет мстить. Некоторые же из нас против него [на суде] выступали. Теперь боимся, что и нас рядком похоронят, следом за Татьяной, Катериной и Настей. Их же на соседних участках похоронили, 200 метров.

"Убийца матери живет рядом, нападает"

Гутина Мырсанова с дочкой и мужем Иваном, который ее жестоко убил
Гутина Мырсанова с дочкой и мужем Иваном, который ее жестоко убил

"Жила-была женщина. Всех кормила, за всеми убирала", – примерно так описывают характер и судьбу 48-летней Гутины Мырсановой, матери троих детей из Якутска, ее родные.

– 20 лет она вытаскивала своего мужа, полицейского, из запоев, выпроваживала его пьяных коллег и родственников из дома, где они пили прямо на глазах у детей. Растила детей фактически в одиночку, строила дом, записанный на мужа. В итоге этот муж ее отблагодарил – убил жестоко и извращенно. И ему за это ничего! Война смыла всю вину! Сейчас живет по соседству, травит и детей, и родных, которые им помогают, – говорит родственница убитой Амаана.

Она до сих пор с ужасом вспоминает подробности той ночи с 7 на 8 января 2024 года.

– Баанньа, а по-русски Иван, кошмарил всю семью все 20 лет их жизни с Гутиной. Он бывший полицейский и любые ее жалобы спускались на тормозах его же коллегами. В тот день он квасил с одним таким коллегой, тоже бывшим полицейским. И вечером, и ночью продолжили. Гутина наготовила, а он цеплялся – то не так приготовила, то не так подала. Она каждый раз спускалась со второго этажа, все это выслушивала, – вспоминает Амаана. – В какой-то момент, среди ночи уже, муж позвал ее вниз – младший их 10-летний сын, будто чувствуя что-то, отговаривал ее идти. Она пошла и он начал избивать ее на глазах у своего гостя. Тот даже не вступился. Потом она вернулась наверх, а этот урод поднялся наверх, изнасиловал ее, избил и стащил вниз. Продолжил бить на глазах у второго полицая. Бросил под елкой. Гутина еле-еле, теряя сознание, вызвала полицию и скорую. И они даже приехали! Но Мырсанов убедил их, что это ложный вызов и "все в порядке". Гутина несколько часов умирала от кровоизлияния в мозг на полу под новогодней ёлкой.

Смертельным медэксперты назвали" удар в волосистую часть головы: в теменной области огромная гематома – след от смертельного удара твердым тупым предметом".

По словам друзей Гутины, дети настолько привыкли к пьяным дебошам отца, что последние несколько лет перестали реагировать.

– Они надевали шумоподавляющие наушники, иначе не уснешь. Он каждый день выпивал, а когда выпивал – орал. Поэтому момент, когда он начал убивать жену, дети не слышали. Только наутро поняли, когда увидели мать уже мертвой внизу, – говорит подруга погибшей Далаана. – Младший тогда еще не понял, что мама мертва. Он на цыпочках прокрался на первый этаж, увидел ее лежащей на полу, и быстро вернулся к себе. В гараже в это время Мырсанов решал, что делать дальше. Тело Гутины к тому моменту уже окоченело.

Вызвать полицию, по словам родственников убитой, бывшему полицейскому пришлось, потому что в дом стали стучать соседи, которые зашли в гости.

Тело Гутины Мырсановой после жестокого убийства мужем Иваном
Тело Гутины Мырсановой после жестокого убийства мужем Иваном

– Только к обеду [скорую и полицию] вызвали. Когда Гутину в спецмешок убирали, пришлось положить вместе с покрывалом из натуральной овчины, которое Гутина сшила своими руками. Потому что она на нем лежала, и оно было все в крови. Гутина была вся синяя от побоев. Рот ее был полон крови, – говорит Амаана. – А этот урод дал показания, что в 9 утра он якобы делал ее трупу искусственное дыхание! А она уже окоченела к тому времени!

В августе 2024 года Якутский городской суд признал экс-полицейского виновным в побоях, приведших к смерти, и назначил 9 лет колонии строгого режима. Затем Мырсанов подал апелляцию, но Верховный суд Якутии увеличил срок до 10 лет колонии строгого режима. Однако через месяц он подписал контракт с Минобороны и вышел на свободу.

Иван Мырсанов, освобожденный от наказания за жестокое убийство после подписания контракта
Иван Мырсанов, освобожденный от наказания за жестокое убийство после подписания контракта

– Сначала пытался дезертировать, потом списали по состоянию здоровья. Он не был тяжело ранен, мы так и не поняли, почему его списали. Калек на костылях не списывают, гонят обратно на фронт, а этого – пожалуйста, - возмущается Амаана. – Мы подозреваем, что дал взятку. Иначе никак. Он же здоров. Он вернулся, поселился в соседнем бараке у родного брата и продолжает кошмарить детей. Недавно напал на старшую дочку, ей 16 лет, возвращалась из школы. Еле успела заскочить в дом. Полиция реагирует как обычно: "Приходите, когда убьют". А он ведь опять убьет. У него ноль моральных принципов – пытается отжать у родных детей дом, который Гутина строила в том числе на детские выплаты, маткапитал. И который он на суде публично обещал отдать детям и не претендовать. Сейчас там с младшими, Максимом и Аленой, живет сын Гутины от первого брака, Мичил. Ему уже 29 лет. Он оформил опеку над младшими сестрой и братом. Но этому уроду мало убить их мать, он пытается дальше портить им жизнь. Он держит в страхе всю округу. Продолжает пить и ввязываться в драки. Орет, что "он тут закон". А так как он военнослужащий, все вынуждены обходить его стороной, связываться боятся. Когда уже это все закончится?!

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