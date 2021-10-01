“Поймать крота”. Почему британцы дерутся на автозаправках

Пустые прилавки, многочасовые очереди и драки на заправках, рассерженные горожане, растерянное правительство в преддверии коллапса – это мог бы быть сюжет очередного голливудского триллера или на худой конец черной комедии. Но это реальность сегодняшнего дня в Великобритании, где разразился небывалый топливный кризис – через восемь месяцев после выхода из Евросоюза, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.
В понедельник в районе Уэллинг на юго-востоке Лондона произошел вопиющий инцидент. На видео, которое подхватили социальные сети и СМИ, мужчина, угрожая ножом, бросается на капот машины, водитель которой решил заправиться вне очереди – по британским меркам, смертный грех, непозволительный даже в ситуации постапокалипсиса.
Это произошло через несколько дней после того, как топливная компания British Petroleum (BP) предупредила, что "временно" закроет несколько своих заправочных станций из-за нехватки водителей бензовозов. В выходные по всей Британии стали образовываться очереди – в связи с опасениями, что бензина на всех может не хватить. Атмосфера в этих очередях напряженная, а в ряде случаев водители вели себя крайне агрессивно.
В графстве Дербишир длинная очередь к заправочной станции создала пробку на шоссе. Беда в том, что заправка не работала, но водители все равно стояли три часа, хотя очередь не двигалась, а когда полиция попыталась разрулить ситуацию, осложненную проливным дождем, ее сотрудников подвергли оскорблениям. На помощь пришли работники автобусной компании, которые подбросили застрявших автомобилистов на работу.
Правительство утверждает, что дефицита бензина нет, а сегодняшняя ситуация – комбинация нехватки рабочей силы и паники: люди закупаются впрок больше, чем им нужно. По оценкам организации Freight UK, представляющей индустрию грузовых перевозок, в Британии не хватает около 90 тысяч водителей грузовиков, существенное количество которых составляли работники из Евросоюза.
Правительство доказывает, что нехватка водителей – это не результат Брекзита, а всему виной пандемия COVID-19 и задержки с экзаменами на право вождения грузовых фур, которые пришлось отложить в связи с локдауном. Водителям топливных цистерн необходимо иметь дополнительную квалификацию, чтобы безопасно перевозить легковоспламеняющиеся жидкости. Однако, судя по всему, отделение от общего с Евросоюзом рынка всё же сыграло свою роль. Когда границы закрылись, многие водители-иностранцы уехали переждать локдаун в страны своего происхождения и не вернулись из-за проблем с визами. Часть оставшихся вышла на пенсию, а новички не успели обучиться.
120 тысяч свиней, готовых к разделке и употреблению, будут массово уничтожены в течение семи-десяти дней
В результате на данный момент из восьми тысяч заправок в Британии закрыты две тысячи, до 90% заправок работают с перебоями. В попытке срочно решить проблему правительство обещает задействовать армию и выдать около пяти временных тысяч виз для водителей-иностранцев. Несколько сотен солдат уже мобилизовали, но в бизнес-сообществе считают, что это капля в море, особенно в преддверии Рождества.
Проблема с кадрами сказывается на доступности продуктов в супермаркетах и ресторанах, лекарств в аптеках и осложняет работу сельскохозяйственной отрасли. Владельцы молочных ферм, продукцию которых некому вывозить, жалуются на то, что им приходится выливать молоко в канавы. Свиноводы предупреждают, что если не появится больше работников-мясников, сотни тысяч свиней придется просто утилизировать. "У нас сейчас скопились около 120 тысяч свиней, готовых к разделке и употреблению. Они находятся в стесненных условиях на фермах и будут массово уничтожены в течение семи-десяти дней”, – сказал Роб Мутимер из Национальной ассоциации производителей свинины.
По оценке экспертов, все это нанесет сильнейший удар по экономике, что в сочетании с растущими ценами и налогами не даст прогнозируемого роста в 7%. В середине этой недели британские министры утверждали, что топливный кризис идет на убыль, но ассоциация продавцов бензина с ними не согласилась. Ее председатель Брайан Маддерсон утверждает, что “кризис спроса не идет на спад, поскольку водители стараются заправиться везде и при любой возможности. Попытаться сейчас утихомирить покупателей – непосильная задача”. Правительство имеет право установить лимит на заправку и часы обслуживания, но пока до этого не дошло. Тем не менее, некоторые заправочные станции сделали это самостоятельно, ограничив продажи суммой в 30-35 фунтов.
Попытаться сейчас утихомирить покупателей – непосильная задача
Министры уговаривают граждан не паниковать, в очередной раз утверждая, что дефицита бензина нет, но эти призывы малоэффективны. Найдя работающую заправку, автовладельцы запасаются впрок, “на всякий случай”. К таким заправкам очередь из автомобилистов выстраивается в пять утра. Многие приезжают из других районов, воспользовавшись рекомендациями знакомых и групп в социальных медиа. Тут и там возникают потасовки, люди заливают бензин в старые пластиковые бутылки и коробки из-под сока.
В Бирмингеме “предприимчивые” люди придумали сверлить отверстия в бензобаках припаркованных машин, чтобы слить топливо. Дэнни Альтманн, профессор Имперского колледжа Лондона несколько часов безуспешно простоял на заправке, описав увиденную ситуацию как “Дикий Запад”. Похожие проблемы возникают у работников служб экстренной помощи, у врачей и учителей, которые живут в сельской местности и не имеют возможности попасть на работу.
Эксперты предостерегают, что перебои с продуктами скорее всего скажутся на Рождестве. “Думаю, что Рождество будет кошмарным, – считает аналитик Клайв Блэк из Shore Capital. – Еда из супермаркетов не исчезнет, но выбор определенно уменьшится. Дефицит кадров означает, что у бизнеса не хватит ресурсов вырастить достаточное количество индюшек и посадить урожай, в недостаток водителей усугубляет эту проблему”.
Британский кризис уже породил немало шуток в самой стране и за ее пределами. Вот одна из них – королева Елизавета II говорит премьеру Джонсону: "Да, я водила грузовик во время войны. А почему Вы спрашиваете?"
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