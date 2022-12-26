Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20% за год

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20% до 2102 рублей. Об этом сообщает РБК.

За пять лет стоимость такой новогодней услуги выросла в два раза, отмечают исследователи. Серьёзнее всего подорожало поздравление в Красноярске – на 33%, в Москве – на 28%, стоимость приглашения аниматоров в столице остаётся самой высокой в России – 2815 рублей.

При этом в ряде регионов цены на выступление Деда Мороза и Снегурочки снизились: например, в Челябинске – на 9%, в Нижнем Новгороде – на 7%, в Омске – на 6%.

Резкий рост стоимости развлекательной услуги вызван тем, что в этом году больше россиян планируют отмечать Новый год дома, объясняют аналитики. По данным ВЦИОМ, об этом заявили 80% опрошенных. Социологи отмечают, что с 2003 года традиция празднования дома остаётся неизменной.

Ранее Росстат рассчитал индекс оливье – одного из символов новогоднего стола в России. За год средняя стоимость салата выросла на 8,5%. Сильнее всего – почти на 18% – подорожали маринованные огурцы и зелёный горошек, картофель при этом подешевел на 33%. В среднем по России четыре порции оливье обойдутся в чуть более 480 рублей, подсчитали в ведомстве.

В ноябре годовая инфляция в России составила почти 12%, причём значительнее подорожали непродовольственные товары.