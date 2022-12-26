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Индекс тревожности россиян за год вырос в два раза

По итогам 2022 года суммарный индекс тревожности россиян вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – война в Украине. Об этом говорится в докладе коммуникационного агентства КРОС.

В своём исследовании эксперты анализировали повестку СМИ и социальных сетей в регионах России. Выяснилось, что больше всего россиян волнует война в Украине и связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и перенос боевых действий на территорию России.

В 83 регионах эти темы входят в Топ-3 тревог, причём в 70 субъектах они занимают первое место. Только в двух – в Мордовии и Якутии – войну в Украине вытеснили другие триггеры: инфляция и лесные пожары.

Инфляция попала в тройку основных тревог в 71 регионе, мобилизация – в 43 (это более половины субъектов России). Диверсии волнуют 19 регионов, лесные пожары – 12. Среди других причин – уход иностранных брендов с российского рынка, отъезд знаменитостей из России, а также финансовые мошенники, экологические проблемы и выезд за границу.

Эпидемиологическая ситуация – коронавирусная инфекция и mpox, ранее известная как оспа обезьян – практически перестала волновать россиян. В прошлом году она занимала лидирующие позиции почти во всех регионах, отмечают авторы доклада.

По итогам исследования эксперты разделили российские регионы на три группы по уровню тревожности. В список "встревоженных" попали Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия, Забайкальский край, а также три приграничных региона: Курская, Белгородская и Брянская области. Среди "невозмутимых" – Еврейская автономная область, ряд регионов Дальнего Востока и Северного Кавказа.

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