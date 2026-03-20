Пожар в цехе оборонной компании в Чехии расследуют как умышленный

В Чехии власти расследуют как преднамеренное нападение пожар, произошедший в ночь на пятницу на территории промышленного цеха в городе Пардубице, в 120 километрах к востоку от Праги.

Об этом сообщили официальные лица после сообщений в СМИ о том, что ответственность за ЧП взяла на себя некая "Фракция землетрясения". Группировка связывает свои действия с протестом против производства на объекте в Пардубицах оружия для Израиля.

"Судя по имеющейся у нас информации, вероятно, инцидент может быть связан с террористическим актом", - заявил министр внутренних дел Любомир Метнар. По его инициативе организована работа кризисного штаба. На брифинге Метнар сказал, что на данный момент нет информации о какой-либо дальнейшей непосредственной опасности. "В ближайшее время также соберется объединенная разведгруппа для оценки возможного повышения уровня террористической угрозы", - добавил глава чешского МВД.

Начальник полиции Мартин Вондрашек заявил, что полиция получила сообщение о пожаре вскоре после 4 часов утра. По словам Вондрашека, в рамках расследования проводится, в том числе, пиротехническая экспертиза.

Чешский новостной сайт Aktualne.cz написал ранее, что группировка, взявшая на себя ответственность за произошедшее, заявила о поджоге в Пардубице "ключевого производственного центра" израильского оружия, чтобы положить конец его использованию "в геноциде в секторе Газа".

В результате пожара на складе никто не пострадал, но отмечается, что огонь перекинулся на ещё одно строение. Чешская оборонная компания LPP Holding в заявлении на своем сайте подтвердила факт пожара на одном из своих предприятий в пятницу и заявила о сотрудничестве с властями. "Мы не будем строить предположения о причинах или обстоятельствах инцидента и будем ждать официальных выводов расследования", - подчеркнули в LPP.

В 2023 году LPP Holding объявила о планах сотрудничества с израильской компанией Elbit Systems в области производства дронов, отмечает Reuters.