Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в истории штата

Пожары на гавайском острове Мауи стали самым смертоносным стихийным бедствием в истории штата. Число погибших от них людей увеличилось до 67.

Количество жертв нынешних пожаров превысило число погибших из-за цунами в 1960 году – через год после вхождения Гавайев в состав США. Тогда погиб 61 человек.

Помимо людей, от огня и дыма на Мауи погибли животные, а также обуглилось древнейшее на острове 150-летнее баньяновое дерево. Куча мёртвых кошек и петухов соседствует с кучей чёрных веток баньяна, описывает Associated Press картину в Лахайне – бывшей столице Гавайского королевства, почти полностью уничтоженной огнём.

"Мы ожидаем наплыва сотен животных, получивших ожоги, потерявшихся в процессе эвакуации и нуждающихся в специальном уходе из-за вдыхания дыма", говорится в заявлении "Гуманитарного общества Мауи". Организация попросила помочь, а также создала фейсбук-группу взаимопомощи "Maui Fires Pets Help Group".

Также на Гавайях росло 44% всех исчезающих и находящихся под угрозой растений США. Учёные пока не могут точно оценить масштаб потерь, но говорят, что восстановление одних займёт годы, а другие уже не возродятся.