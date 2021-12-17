"Позор для страны". Блогеры об извинениях Александра Сокурова

Кинорежиссер Александр Сокуров написал письмо, в котором принес извинения за спор с Владимиром Путиным на встрече президента с членами Совета по правам человека. В письме он пишет, что друзья предупреждают его об "оскорбительных высказываниях из чеченского сектора" и об опасности, которая грозит его жизни. "Если журналистика в нашей стране – занятие опасное, почему членство в совещательном государственном органе должно быть особо защищенным?" – задается он риторическим вопросом.

То, что защищенным в России не чувствует себя даже член президентского Совета по правам человека, многое говорит о положении дел в стране, отмечают в блогах.

Ксения Болецкая

Адская история с Сокуровым, конечно. Униженно просит извинения. Дожили, что даже "известным режиссерам" нельзя свободно говорить. А ведь Путин традиционно испытывает слабость к таким заслуженным творцам...

(И нет, я не собираюсь обсуждать что он сказал, он извиняется не потому что передумал, а потому что ему открыто угрожают)

Алексей Дементьев

Что ж это за государство, если член совета по правам человека выступил за права человека и теперь боится за свою жизнь и извиняется?

Наталья Бравцева

Сокуров извинился за свои слова. Ещё раз: Сокуров извинился за свою позицию, высказанную публично президенту страны!

И это его даже не начали пытать, не взяли в заложники членов его семьи, только припугнули малёха, так, самою малость.. Режиссёр с мировым именем просит президента, послушайте, просит президента страны, защиты, за слова, сказанные публично, этому самому президенту!

А мы дальше живем, вот Новый год на носу, и каждый надеется, что его то, лично, это не коснётся, он же молчит, и уж точно не собирается делать ничего противозаконного, нормально, наладится всё. Неа, нихрена не наладится.

Анатолий Несмиян

Сокуров принес извинения за свои слова на встрече с Путиным, где он высказал свое мнение, идущее вразрез с линией партии. Помнится, году так в 14 было принято глумиться над украинской действительностью, когда всех несогласных с победителями на Майдане ставили на колени. "Дикари, что с них взять", – основной мотив комментариев подобных довольно массовых сцен. Оказалось, что для России это не менее актуально. Традиция извинений уже вылилась в анекдот, в котором на Госуслугах появилась специальная кнопка "Принести извинения".

Так-то, конечно, это дичь. И демонстрация убогости режима, который боится слова. "Какая шаткая система, которую может разрушить пригорошня ягод"©

Это демонстрация убогости режима, который боится слова

Есть, правда, и другая сторона вопроса. В России почему-то принято обращать внимание на слова так называемых "поэтов" – то есть, представителей творческой интеллигенции. Сейчас это дополнилось важностью высказываний инстаграммных шлюх и певцов-актеров-спортсменов разных калибров. Хотя талант лицедейства и способность к созданию образов вообще никак не связан с моральным авторитетом человека, его личными и деловыми качествами. Иногда потрясающий актер за рамками экрана или сцены оказывается буквально по-человечески дрянью, но в силу созданных им морально возвышенных образов получает доступ к широкой аудитории.

Эту особенность активно эксплуатируют политические мошенники, стараясь привлекать в свои ряды известных личностей – тем самым подтягивая и их аудиторию. Поэтому чем хуже дела идут у режима, чем он более отвратителен для народа, тем больше депутатов из этой среды. Режим просто эксплуатирует их медийные образы и через них – аудиторию каждого из них.

Выход здесь понятен: за рамками профессии любой "поэт" – всего лишь обычный человек. Ценность его высказываний по любому непрофессиональному предмету – ровно такая же, как у любого случайно взятого на улице. Психологически это непросто, но единственно верно. Поэтому что именно сказал Сокуров, нужно рассматривать отдельно от его фамилии. Если это было сказано верно – то при чем тут фамилия.

За дилетантское мнение человек вынужден опасаться за свою жизнь

Другой вопрос, что на мой взгляд, предложение "отпустить" периферийные территории, которое высказал Сокуров Путину, в принципе неверно. "Отпустить" – не значит решить базовые проблемы страны. "Отпустить" – это имитация решения, которая к реальным противоречиям, раздирающим страну, никакого отношения не имеет. Но дичь происходящего в том и заключается, что за ошибочное и во многом дилетантское мнение человек вынужден опасаться за свою жизнь, получать угрозы и извиняться. "Не-норма" происходящего здесь.

По количеству извинений и покаянных видео, публикующихся в соцсетях, Россия скоро догонит Чечню, отмечают комментаторы.

Кирилл Шулика

Ну что, вполне даже как-то не неожиданно, что в день открытия своей выставки Сокуров еще и извинился. Прямо так, как просил Рамзан Кадыров. Извинистан захватывает все большие территории и все большее число людей становится его резидентами.

А Немцов вот не извинился

Я, кстати, представляю, что друзья и доброжелатели говорили Сокурову. Типа того, что а Немцов вот не извинился.

И тут как с пытками в тюрьмах. Понятно, что Кремль Сокурова обижать не будет и свою речь он произносил Владимиру Путину, который хорошо к нему относится. Сокурову, повторю, вообще можно. Но даже это не освобождает тебя от Извинистана.

То есть вся эта история со швабрами они существенно более объемная, чем мы ее увидели.

Дмитрий Песков заверил, что опасения режиссера преувеличены, и если жизни Александра Сокурова действительно будет угрожать опасность, Владимир Путин обеспечит ему охрану.

Станислав Белковский

Если с А. Н. Сокуровым что-то случится, то это никак не будет связано с его выступлением на мероприятии СПЧ РФ. Впрочем, истинного смысла письма режиссёра высочайший пресс-секретарь (как и многие другие), похоже, не понял. Если г-н Сокуров и извинялся перед членами СПЧ, то за них самих, за их поведение и специфическую жизненную позицию.

У многих оппозиционных комментаторов письмо вызвало досаду или насмешки.

Electra Surprising

Я прочла письмо "целиком". Это ужасно. Со всех сторон и во всех смыслах. Ясно, что Сокуров не догадывался, какой огонь вызывает на себя. Т.е. не понимал, в какой стране, среде живёт. Это был не акт героизма, а пребывание в иллюзиях. Иначе человек был бы готов принять "муку". Мне очень его жаль, и ещё больше жаль тех, кто поддался очарованию его поступка, был в радости и гордости.

Алексей Медведев

Хочется, конечно, расхохотаться, но ведь правда человек переживает.

Зато провластные комментаторы потирают руки – но ругать Сокурова не перестают.

Маргарита Симоньян

Сокуров извинился.

Ч.Т.Д.

Модест Колеров

РЕЖИССЁР СОКУРОВ -

ещё один пример того, как хороший творец может быть глупым, диким, невежественным и юродивым человеком.

Темник

Сюжет с письмом Сокурова в адрес СПЧ одновременно несёт в себе признаки и профессиональной деформации, и банальной мании преследования.

Конечно, велико искушение предположить, что маститый режиссёр просто "на автомате", подсознательно привносит в события элемент драматургии, когда сообщает на весь мир, что ему якобы угрожает расправа за выступление на заседании СПЧ. Его комментарии о том, что письмо Фадееву – "не для обсуждения" однозначно принять на веру не получается. СПЧ – официальный орган, Фадеев должностное лицо, а если "не для обсуждения", можно было бы выбрать менее пафосный способ коммуникации, нежели эпистола. Позвонить, например. Поэтому, письмо следует расценивать именно как провокацию на придание ситуации публичного характера.

Однако если, как утверждает Александр Сокуров, письмо было написано не для публикации, винить в выносе ситуации в публичное поле тоже стоит не его.

Антон Орех

Если письмо Сокурова было личным, адресованным Фадееву, то каким образом оно опубликовано? Ну, и отдельное наслаждение – читать тех, кто вчера утром писал, что в отличие от трусоватого Муратова, Сокуров смело всё высказал прямо Путину в лицо, а сегодня пишут, что режиссер дал заднюю и наложил в штаны. Страна массового диванного героизма и кухонного самопожертвования.

Николай Подосокорский

Сокуров бестолково и слишком эмоционально выступил на заседании СПЧ – мы бы выступили лучше.

Муратов произнес беззубую речь на вручении Нобелевской премии – уж мы бы на его месте отожгли.

Навальный поступил глупо, вернувшись в Россию, – мы бы на его месте возвращаться не стали.

Одно обидно: почему все говорят и пишут об этих неудачниках, а не о правильных, смелых и последовательных нас?!

Многие не утратили уважения к режиссеру после публикации письма.

Виктория Фадеева

Сокуров извинился.

Но я за это его ещё больше уважаю. С шизо&рениками и б@ндитами лучше не связываться. Лучше извиниться и отойти. Отойти как можно дальше.

И это ещё раз наглядно и выпукло демонстрирует ту реальность, в которой мы живём.

Екатерина Барабаш

Какая же это мелкая, пошлая подлость – слить письмо Сокурова с извинениями. "Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе..." (с) Да, Сокуров извинился перед мерзавцами, и мы не знаем почему – может, ему выкрутили руки, а может, опасается преследований. Но он сказал. В открытую, прилюдно, в глаза диктатору, сажающему в тюрьму людей даже не за слова – за мысли, за лайки, за пластиковые стаканчики, диктатору, который боится правды как огня и ненавидит ее, – сказал то, что не сказал и не скажет никто. И никакие последующие извинения не унизят его, не надейтесь.