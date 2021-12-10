"Можно всех выгонять". Блогеры о встрече Путина с членами СПЧ

9 декабря Владимир Путин встретился с членами президентского Совета по правам человека. По мнению многих комментаторов, именно эта встреча должна была стать определяющей в судьбе общества "Мемориал", суд по делу о ликвидации которого перенесли на 14 декабря - то, как президент отзовется об этом деле, должно было стать "сигналом" для суда. О "Мемориале" президента спросил журналист Николай Сванидзе, и Владимир Путин ответил ему, что деятельность "Мемориала" "не отвечает тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности", поскольку к числу жертв репрессий общество причислило в том числе нескольких нацистских коллаборантов.

Это, скорее всего, значит, что "Мемориал" будет уничтожен, уверены многие комментаторы.

Федор Крашенинников

Не знаю, что там показалось Сванидзе, но из цитат, распространяемых официально, позиция Путина вполне очевидна и однозначна.

Кирилл Шулика

Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов:

"Президент отреагировал, что да, "Мемориал" - это важная организация. Но президент привел примеры, что несколько человек, которых "Мемориал" назвал жертвами репрессий сталинского режима, на самом деле были фашистскими карателями, и это доказано израильскими исследователями. Не все так чисто. Но он отдал должное, что нужно разбираться и смотреть".

"Мемориал" закрывают в рамках культа Победы

А, то есть "Мемориал" закрывают в рамках культа Победы. Неожиданно... Я-то думал, что дело в современности или именах палачей, которые лучше не раскрывать, ан нет...

В принципе сигнал суд получил, он его явно ждал.

В то же время слова президента, что он всегда с уважением относился к деятельности "Мемориала", все же дают некоторым комментаторам слабую надежду на лучшее.

Дмитрий Колезев

То есть, видимо, силовики притащили Путину какую-то справку, в которой попытались надавить на любимую тему Второй мировой войны: «А-а-а, «Мемориал» пособников нацистов реабилитировал!». [...]

Насчет «Мемориала» пока не ясно. Но раз четкого сигнала нет, вряд ли на днях суд примет решение о ликвидации.

Обсуждалась на встрече и тема "иностранных агентов". О том, что СМИ и журналистов маркируют как "иноагентов" без суда и следствия, заговорил на встрече с Владимиром Путиным главный редактор МК Павел Гусев, упомянув, что на практике применение закона приводит к абсурдным ситуациям - "иноагенты"-физические лица вынуждены маркировать каждый свой пост в соцсетях. Владимир Путин назвал описанную ситуацию "комичной" и согласился, что закон об иноагентах нужно "обсудить с профессиональным сообществом".

Сергей Митрофанов

А чего тут обсуждать? Вся эта байда, в смысле тексты законов, должны быть публично сожжены на площади. А потом - танцы и фуршет!

Александр Фельдман

Похоже, товарищ Гусев из МК тоже не преуспел — на всю его аргументацию в защиту иноагентствуемых СМИ у Светлейшего один стереотипный ответ:

А У НИХ ТАМ [Н-СЛОВО] ЛИНЧУЮТ.

И за неявку иноагентов в суд готовы посадить в турма.

Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в российском правительстве в 90-е. Но сотрудники КГБ взяли числом

На следующий день после встречи в Госдуму внесли законопроект о передаче судам полномочий по включению людей и организаций в списки "иноагентов", а уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что закон об "иноагентах" требует доработки.

Николай Травкин

Есть у Путина дар Божий - возвращать зрение слеповатым! Вот, уполномоченная по правам прозрела, а завтра и у судьи, которая ректора Шанинки в кутузку определила, глаза отворятся.

Но вряд ли это хоть как-то улучшит ситуацию, судя по тому, какую важность президент придает теме "иностранного вмешательства в российские дела".

Олег Пшеничный

Так вот оно что!

«В середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США", - сказал Путин.

Михаил Шнейдер

Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в российском правительстве в 90-е.

Но сотрудники КГБ взяли числом.

В блогах уточняют, кого на самом деле имел в виду Путин.

Темник

Владимир Путин заявил, что в конце 90-х «вычистил» из Правительства сотрудников ЦРУ. Оппозиционная общественность скептически восприняла эту информацию. Хотя история отнюдь не фантастическая.

Сюжет о ЦРУшниках не раз мелькал в СМИ. Речь идёт о двух помощниках Анатолия Чубайса — Андрее Шлейфере и Джонатане Хэе. После изгнания из России их судили в США за коррупционные преступления.

Чубайсу не раз припоминали эту историю. Но он переносит ответственность за случившееся на силовиков. Ведь последние, по его словам, не распознали в советниках агентов ЦРУ.

Алексей Венедиктов

Как я понимаю, Путин опять вспомнил Шлейфера и Хэя, как кадровых сотрудников ЦРУ.

История публичная аж с 2013 года.

Антон Орех

"Ах, ты об этом", - говорил Глеб Жеглов. Тогда Владимира Владимировича снова подвела память. Деятельность этих двух товарищей пресёк не Путин. И вообще случилось это в 1997 году - по инициативе американской стороны. И претензии к ним были в первую очередь в Штатах, потому что они действительно поураганили в команде Чубайса. Но не в интересах ЦРУ, а в интересах личных карманов.

О деле Сергея Зуева, который по-прежнему находится в СИЗО, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, Владимир Путин высказался на первый взгляд обнадеживающе, однако многие комментаторы уверены, что никаких подвижек в деле ректора Шанинки после этого не случится.

Юрий Богомолов

Посмотрим, изменят ли Зуеву меру пресечения или будет "Раз, два, три - ничего не произошло"

Президент сказал: "Не вижу необходимости держать его за решеткой"

Речь о ректоре Шанинки. Таково мнение главы государства.

Но ведь судебная власть у нас независима от исполнительной. Так записано в Конституции. А она у нас — святое.

Смею думать, что эта коллизия станет удобным поводом подтвердить незыблемость основных конституционных установок.

Дарья Митина

Путин сказал, что не видит оснований для содержания ректора Шанинки под стражей. А вот теперь посмотрим, изменят ли Зуеву в ближайшее время меру пресечения или будет "Раз, два, три - ничего не произошло". Боюсь, сторонники версии единоличной авторитарной диктатуры будут разочарованы.

Помнится, Путин и для уголовного преследования Аракчеева оснований не видел.

Андрей Десницкий

Все обсуждают, что сказал Путин на встрече со своим Советом по правам человека. А у него, полагаете вы, слова всегда совпадают с делами? Три года назад он на такой же встрече сказал, цитирую: «Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю» (Свидетели Иеговы - признанная экстремистской и запрещенная в России организация). И что? Как сажали, так и сажают.

Разумеется, поднимать все эти темы совершенно необходимо и спасибо тем, кто это делает. Но обнадеживаться его ответами — как-то наивно.

Аркадий Дубнов

Говорят, царь сегодня закрылся с людьми добрыми и тайным образом истребовал дела по двум процессам над «Мемориалом», а ещё выразил сомнение в необходимости держать в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева.

Милость царская воодушевляет и гневливость его в отношении нерадивых бояр, насаждающих бесправие за пределами чертогов царских, утешает нас сирых.

Но как быть с порядками царскими на просторах его владычества суверенного, где правосудие независимо совершенно от воли и уж тем более, сомнений государя, а сам он порой и не знает имён осуждённых, поскольку они противны языку и слуху его?

Или царь нам уже не совсем и царь

Да и постельничий его Дмитрий по батюшке милостивому Сергеич не устаёт твердить нам неразумным про какую-то прерогативу, которой нет у его господина, чтоб вмешиваться в дела судейские.

И тогда зачем же нам, людям добропорядочным, голову-то морочить надеждами пустыми? Ведь уже сколько раз было, что не слушают его бояре, они только праву послушны в чистом виде

Или царь нам уже не совсем и царь…

Обсуждался на встрече и законопроект о профилактике домашнего насилия. Активисты, которые добиваются его принятия, отмечают, что в его обсуждении Владимир Путин цитировал аргументы противников законопроекта.

Алёна Попова

Путин ответил на вопрос о законе о домашнем насилии: «в работе над законопроектом…нужно учесть озабоченность возможным вмешательством в жизнь семьи». Тему заявила Екатерина Винокурова. Мы при этом как-то вот уверены, что законопроект внесут. Видимо, уже только в следующей сессии. И, конечно, важно: в какой редакции с какими формулировками.

Но если коротко: ничего нового. Совсем… 8 лет прошли и, как говорится, начинай сначала. Это я про мифы о «вмешательство в семью». Но останавливаться, опускать руки нельзя, убирать тему из повестки нельзя. Тем более система вторит тем, кто распространяет эти мифы.

Пропаганда, что у вас ребёнка отберут за то, что вы не дали ему поиграть в компьютерную игру — ложь

Опираются в этих мифах консерваторы уже на существующие законы: ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка) и ст.77 СК РФ (Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью). Наш законопроект не добавлял к этим нормам ничего нового. Они уже есть! Наш закон про профилактику.

Мы вводим термин преследование (его сейчас нет в законах РФ), охранные ордера как инструмент профилактики (их тоже нет вообще), упрощаем процедуру открытия кризисных центров и много чего системного ещё.

А вот то, что все называют: «вмешательство в семью» - уже есть в законодательстве РФ. И вся эта геббельсовская пропаганда, что закон о домашнем насилии лезет в семью, где за то, что вы не дали ребёнку поиграть в компьютерную игру, у вас ребёнка отберут - ложь.

Екатерина Винокурова

Дорогие все,



К сожалению, коллеги выдернули из контекста слова президента о законопроекте по профилактике семейно-бытового насилия (плюс угрозы и преследования).

Президент сказал следующее (скоро все появится в стенограмме):



1. Законопроект действительно за последний год дорабатывался и перепрорабатывался рабочей группой при Совфеде. Концептуально законопроект теперь поддержан Экспертным управлением АП.

2. Президент понимает, как важно обезопасить граждан, при этом он видит, что градус дискуссии в обществе перешел некие разумные грани. В нынешнем виде законопроект не угрожает никакими органами опеки никому. И президент будет содействовать тому, чтобы донести это все до противников законопроекта, чьи опасения он тоже понимает.

3. Время двигаться вперед.

Я считаю, что сегодня произошел очень важный и большой шаг.

Я очень рада, что немного к этому причастна.

Главный результат встречи Путина с правозащитниками —назвал буллинг боулингом

Обсудили на встрече и меры по борьбе со школьной травлей, она же буллинг - впрочем, Владимир Путин произнес это слово скорее как "боулинг", а само явление назвал "частью западной культуры".

Анна Монгайт

Главный результат встречи Путина с правозащитниками —назвал буллинг боулингом.

Самым ярким эпизодом встречи стал спор президента с Александром Сокуровым. Кинорежиссер в своем выступлении заявил, что Россия "содержит" Беларусь, Южную Осетию и Сирию, что слишком дорого обходится стране, и заодно призвал "отпустить" те национальные республики в составе России, которые "не хотят больше жить с нами в одном государстве". Упомянул Александр Сокуров и политическое преследование инакомыслящих. Владимир Путин отвечал долго и очень эмоционально.

Тамара Зильбер

Путин, конечно, знатно оттоптался на слабых сторонах выступления Сокурова...

Всё это с точки зрения Путина запретная сфера

Они были. Но главное, что заметно взбесило президента, это даже не то, что режиссёр выступил Главным Печальником Земли Русской...Он давно знает, чего можно ждать от Сокурова, это бы он ещё стерпел. Его вывело из себя это вмешательство в Кавказский "узел". Рассуждения о кавказской молодёжи, о появлении "халифа", вообще о том, что русских не любят в национальных окраинах и не уважают. Всё это с точки зрения Путина запретная сфера, куда всяким "гуманистам" даже штатным, совать нос не положено.

Не скажу, что меня привело в восторг то, что говорил Сокуров. Но это отдельная тема и, думаю, её ещё будут обсуждать. Но это его личная очень выстраданная позиция и он её высказал храбро. Чтобы в лицо тиранам правду говорить, даже храбрости мало, нужна сила духа.

Останется ли Сокуров в допущенных — это вопрос

Я благодарна Сокурову за эту силу духа, за эту демонстрацию ( единственную!) несломленности. За многое, что он сказал, за упоминание имён. Ирины Славиной. Юрия Дмитриева. Даже упоминание их в этой ситуации - невозможный подвиг для многих и многих. Ещё за то, что он вывел из себя самодержавного властителя. Не многим это удавалось. Из "допущенных к телу". Останется ли Сокуров в допущенных - это вопрос.

Денис Билунов

Путин много раз повторил Сокурову, что "надо думать, прежде чем говорить, что нельзя выносить в публичное пространство все свои мысли"

Вообще говоря, удивительно, что все еще есть публичные люди, которые видят смысл в том, чтобы "выносить все свои мысли" в диалоге с Путиным - и, что существенно, имеют такую возможность.

Ну и Путину следовало бы ценить это.

В целом же комментаторов сервильные интонации участников СПЧ не порадовали.

Виталий Шушкевич

В.Путин: Екатерина Владимировна Винокурова, пожалуйста.

Е.Винокурова: Здравствуйте, Владимир Владимирович.

В.Путин: Здравствуйте!

Е.Винокурова: Я считаю, на самом деле, что смысл существования нашего совета и, честно говоря, своего личного вообще существования на этой Земле – это служение, во-первых, своей стране, России.

Кирилл Шулика

По итогам встречи Путина с СПЧ.

Как же дико он измельчал все-таки. До мышей буквально! В телетрансляции все было до Павла Гусева, все выглядело просто жалко. Не Путин, а его собеседники. Он как раз на их фоне смотрелся, рассказывая, что ему в папочках приносят про буллинг и прочее.

Уже в стенограмме читал и увидел, что можно всех выгонять, кроме Генри Резника и Александра Сокурова. И Путин им хоть возражал, вступал в дискуссии. Как-то бодро что ли было, а не как на кладбище.

Анатолий Несмиян

«Совет» вместо того, чтобы поставить один-единственный вопрос об идущем уничтожении конституционных прав граждан начал говорить о каких-то сугубо текущих (хотя и важных) проблемах. Тонкость в том, что обсуждать пытки и их недопустимость в условиях, когда людям отказывают в праве считаться людьми в принципе, само по себе бессмысленное занятие.

В России уничтожается сама основа деятельности этого «совета»

В России уничтожается сама основа деятельности этого «совета», и его члены еще до прихода к Путину вполне могли выработать единственно логичную позицию — поставить перед Путиным прямой вопрос: если вы лично и ваш режим ликвидируете права человека, как базовый институт отношений между государством и обществом, то мы в этом блуде участвовать не намерены. Соучастие в ваших преступлениях подразумевает согласие с ними и будущую солидарную ответственность. Примите нашу отставку и будьте здоровы. Но логика — это не то, с чем принято дружить в структурах путинской России.